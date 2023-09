Google Camera 9.0 Update bréngt nei Features op Pixel Telefonen

Google Camera App Versioun 9.0 gouf mat enger neier User-Interface a Modi verëffentlecht. Am Ufank erschéngt den Upëff vum Pixel 8 a Pixel 8 Pro, den Update huet elo ugefaang op aner Pixel Apparater ze goen. Wéi och ëmmer, et schéngt datt den Update Android 14 erfuerdert, well et Android SDK 34 als Mindestfuerderung brauch.

D'Aktualiséierung gouf um Google News Telegram Kanal gedeelt, zesumme mat enger APK Datei déi d'Benotzer op hiren Pixel Telefonen installéiere kënnen. Et sollt bemierkt datt dësen Update nëmmen op Apparater funktionnéiert déi Android 14 Beta lafen well déi stabil Versioun vun Android 14 nach net verfügbar ass.

E puer vun den neie Fonctiounen an der Google Camera 9.0 enthalen e Schalter fir einfach tëscht Foto- a Videomodi ze flippen, spezifesch Capture Modi fir all Modus, séier Astellungen zougänglech duerch Swipe Gesten, an e nei designt Layout mat flip-flopped Galerie a Selfie Knäppercher. Den Update stellt och eng nei thematesch Ikon vir.

D'Versiounsnummer fir dësen Update ass 9.0.115.561695573.37. Baséierend op der Android 14 Ufuerderung, ass et méiglech datt déi offiziell Verëffentlechung vun dësem Kamera Update mam Start vum Pixel 8 zesummefält oder wann stabil Android 14 verfügbar ass. Et ass net kloer wou dëst Build hierkënnt, awer et ass elo verfügbar fir erofzelueden.

Wann Dir interesséiert sidd fir déi nei Google Camera 9.0 auszeprobéieren, kënnt Dir et eroflueden andeems Dir de Link vum Google News Telegram Kanal geliwwert hutt.

Quellen: Google News (Telegram)