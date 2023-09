Forza Motorsport enthüllt neie Spill- a Karriärmodus an der nächster Verëffentlechung

Turn 10 Studios hunn viru kuerzem 17 Minutte Spillfilmer fir dat héich erwaart Forza Motorsport Spill wärend dem Forza Monthly Stream gewisen. Déi nei Installatioun an der Serie, einfach mam Titel Forza Motorsport, versprécht spannend Updates an Ännerungen, markéiert eng nei Ära fir déi populär Rennspiller Franchise.

D'Spillfilmer hunn de "Initial Drive" vum Spill gewisen, deen als Aféierungssequenz déngt, souwéi e Rennweekend am Builder's Cup. Den "Initial Drive" erlaabt d'Spiller eng Praxisronn ronderëm de Maple Valley Circuit am Chevrolet Corvette E-Ray ze huelen, ee vun de Coverautoen vum Spill. Navigéieren duerch de vollen Traffic, d'Spiller mussen all Tour beherrschen fir erfollegräich ze progresséieren.

No der Praxis Ronn geet d'Spillfilm iwwer eng Nuetsrennen an der fiktiver Streck, Hakone. Dës Kéier iwwerhuelen d'Spiller d'Kontroll vun der No.01 Cadillac Racing V-Series.R, deen aneren Coverauto am Spill. No engem Pit Stop hunn d'Spiller frësch Pneuen fir op d'Nummer XNUMX Plaz ze drécken.

De Video weist och de Karriärmodus vum Spill, bekannt als de Builders Cup. D'Spiller kënnen aus dräi Starterautoen wielen, dorënner den 2019 Subaru STI S209, 2018 Honda Civic Type R, an 2018 Ford Mustang GT. D'Spillfilmer weisen eng Praxissessioun um Grand Oak Club Circuit, eng aner nei fiktiv Streck, déi Spiller d'Méiglechkeet bitt sech mat der Physik an der Handhabung vum Spill vertraut ze maachen.

Och wann d'Spill haaptsächlech d'Spiller u fiktiv Circuiten ufanks virstellt, wäerten och Real-Welt Circuiten sinn. Wann d'Praxissessioun eriwwer ass, ginn d'Spiller mat enger spannender Course begréisst mat engem vollen Gitter vu 24 Autoen, déi all eenzegaarteg Approche fir den éischte Tour huelen.

Forza Motorsport hëlt eng eenzegaarteg Approche mat dëser Verëffentlechung, fällt déi numeresch Sequenz erof, déi a fréiere Installatiounen präsent war. Et zielt d'Serie als e "Car-Progression" Spill nei ze definéieren, de Fokus vum Autosammelen ze verréckelen fir d'Gefierer ze beherrschen duerch Upgrades, déi un engem Autosmeeschterniveau gebonnen sinn. Dësen Depart vum traditionelle Rennspilldesign ass eng spannend Ännerung déi mat Fans vum Genre resonéiert.

Forza Motorsport ass geplangt fir den 10. Oktober 2023 fir Xbox Series X|S a PC Plattformen ze verëffentlechen. Et wäert verfügbar sinn op Xbox Game Pass a PC Game Pass um Dag vu sengem Start.

Quellen:

- Maacht 10 Studios.