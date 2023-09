Den neie Forza Motorsport: E Verréckelung vum Auto Sammelen op Auto Progressioun

Mat manner wéi engem Mount bis seng Verëffentlechung, Turn 10 huet nei Gameplay Footage vum héich erwaarten Forza Motorsport am rezenten Forza Monthly Stream opgedeckt. Wéi och ëmmer, dee interessantsten Aspekt vum Stream ass wéi Turn 10 d'Spill positionéiert als Ofwäichung vun typeschen Auto Sammelspiller, trotz der Offer iwwer 500 Autoen beim Start.

Nom Dan Greenwalt, dem General Manager vun Turn 10 Studios, geet et bei Forza Motorsport net drëm Autoen mat der Zäit ze sammelen, mee iwwer Autoen ze sammelen déi perséinlech Bedeitung hunn. All Spiller huet d'Fräiheet eng Rei vun Autoen ze wielen, datt fir si wichteg, engem Sënn vun Communautéit schafen duerch Diskussiounen, Debatten, a Fäegkeet-baséiert Concours.

Dës Approche ass eng bewosst Äntwert op den Design vum Spill. Am Forza Motorsport huet all Auto säin eegene Meeschterleeschtungsniveau, deen d'Spiller musse erhéijen andeems se aktiv fueren. XP gëtt duerch Eckgeschwindegkeet verdéngt, gemooss géint dat virberechent theoretesch Bescht fir den Auto vum Spill. D'Spärung vun Performance Upgrades erfuerdert Spiller fir dësen Auto Meeschterleeschtungsniveau ze erhéijen. De Fokus op individuellen Autoprogressioun setzt Forza Motorsport als eenzegaartegen "Car-PG" aus, wat Spiller erfuerdert Zäit an Effort ze investéieren fir all Gefier intim ze kennen dat se fueren.

De Chris Esaki, de Spilldirekter, sot datt dës Verréckelung am Spilldesign de Grond ass firwat Forza Motorsport d'Zuel erofgeet an net mam Titel Forza Motorsport 8 ass. Autoen duerch d'Kraaft vum Spill, Gemeinschaftsbau, Fäegkeet Entwécklung, a Konkurrenz.

Forza Motorsport (2023) wäert iwwer 500 Autoen an 20 Bunnen beim Start weisen, mat zousätzlechen Inhalt geplangt als gratis Updates, dorënner déi ikonesch Nürburgring Nordschleife. D'Spill wäert verfügbar sinn op Xbox Series X|S, PC (Steam a Microsoft Store), a gëtt am Xbox Game Pass a PC Game Pass vu senger Verëffentlechung den 10. Oktober abegraff.

Dës nei Ära vum Forza Motorsport stellt en Ofwäichung vum Vergaangenheetsfokus vun der Serie op Autosammlung, betount d'Wichtegkeet vum Autoprogressioun a Spillerengagement. Turn 10's fett Design Décisiounen zielen eng frësch an immersiv Erfarung fir Forza Fans ze bidden, se invitéieren dës eenzegaarteg Philosophie z'ënnerhalen anstatt nëmmen d'Spill als Auto Sammelsimulator ze beurteelen.

