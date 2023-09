Spyware verbonne mat der israelescher Firma NSO exploitéiert Apple Device Flaw, seet Citizen Lab

Digital Iwwerwaachungsgrupp Citizen Lab huet d'Entdeckung vu Spyware gemellt, verbonne mat der israelescher Firma NSO, déi en nei entdeckte Feeler an Apple Apparater exploitéiert huet. De Feeler erlaabt de Kompromëss vun iPhones déi lescht Versioun vum iOS (16.6) lafen ouni Interaktioun vum Affer. Citizen Lab huet Beweiser vum Ausbeutung fonnt beim Inspektioun vum Apple Apparat vun engem Employé vun enger Washington-baséierter Zivilgesellschaft Grupp.

Citizen Lab, baséiert op der University of Toronto's Munk School of Global Affairs and Public Policy, huet d'Roll vun der Zivilgesellschaft betount fir raffinéiert Attacken z'entdecken. Den John Scott-Railton, Senior Fuerscher um Citizen Lab, sot: "Dëst weist datt d'Zivilgesellschaft nach eng Kéier als fréi Warnungssystem iwwer wierklech sophistikéiert Attacken déngt."

No der Entdeckung huet Apple nei Aktualiséierunge fir seng Apparater erausginn fir d'Feeler ze adresséieren, déi vum Citizen Lab gemellt goufen. D'Firma huet keng zousätzlech Kommentarer iwwer d'Situatioun geliwwert. Wéi och ëmmer, Citizen Lab huet d'Konsumenten gefuerdert hir Apparater ze aktualiséieren fir sech vu potenziellen Spyware-Infiltratioun ze schützen.

NSO, déi israelesch Firma hannert der Spyware, ass ënner Kontroll komm fir angeblech Mëssbrauch, dorënner d'Iwwerwaachung vu Regierungsbeamten a Journalisten. D'US Regierung huet d'NSO am Joer 2021 op d'Schwaarzlëscht gemaach wéinst dësen Uklo.

Et ass essentiell fir Individuen an Organisatiounen waacht ze bleiwen an hir Apparater prompt ze aktualiséieren fir de Schutz géint potenziell Cyber ​​​​Bedrohungen ze garantéieren.

Definitiounen:

- Spyware: Malware benotzt fir ze spionéieren oder Informatioun vun engem Apparat oder Netzwierk ze sammelen ouni d'Zoustëmmung vum Benotzer.

- Feeler: Eng Schwächheet oder Schwachstelle bei Software oder Hardware déi vun Cyberattacker exploitéiert ka ginn.

- Zivilgesellschaft: bezitt sech op déi kollektiv Handlung ausserhalb vun der Regierung, kommerziellen oder familiäre Kontexter. Et enthält Organisatiounen an Eenzelpersounen déi sech fir sozial Themen plädéieren an Demokratie a Mënscherechter förderen.

