Nei Entdeckt Feeler an Apple Apparater vun NSO Spyware exploitéiert

Fuerscher um Citizen Lab, enger digitaler Iwwerwaachungsgrupp, hunn e Spyware Exploit entdeckt verbonne mat der israelescher Firma NSO. Dës Exploit huet e kierzlech entdeckte Feeler an Apple Apparater gezielt. Wärend enger Untersuchung vun engem Apple Apparat, deen zu engem Employé vun enger Washington-baséierter Zivilgesellschaft Grupp gehéiert, huet Citizen Lab entdeckt datt de Feeler benotzt gouf fir den Apparat mat NSO's Pegasus Spyware ze infizéieren.

De Bill Marczak, e Senior Fuerscher am Citizen Lab, sot datt si den Ausbeutung un der NSO Group's Pegasus Spyware mat engem héijen Niveau vu Vertrauen zougeschriwwen hunn. Hir Attributioun baséiert op Forensik, déi vum gezielten Apparat kritt gëtt. De Marczak huet och erwähnt datt den Ugräifer méiglecherweis e Feeler während der Installatioun gemaach huet, wat dem Citizen Lab erlaabt huet d'Spyware z'identifizéieren.

Citizen Lab informéiert Apple iwwer d'Entdeckung, an d'Firma huet bestätegt datt d'Benotzung vun der High-Security Feature genannt "Lockdown Mode" op Apple Apparater dës spezifesch Attack blockéiere kann. Den John Scott-Railton, en anere Senior Fuerscher am Citizen Lab, mengt datt dësen Zwëschefall d'Wichtegkeet vun der Zivilgesellschaft als fréi Warnungssystem fir sophistikéiert Attacke beliicht.

De Feeler, dee vun der Spyware exploitéiert gouf, erlaabt iPhones déi déi lescht Versioun vum iOS (16.6) lafen, ouni Interaktioun vum Affer kompromittéiert ze ginn. Wéi och ëmmer, Apple huet dës Schwachstelle adresséiert andeems se nei Updates fir seng Apparater verëffentlecht. No der Untersuchung vun de Mängel, déi vum Citizen Lab gemellt goufen, huet Apple déi néideg Updates erausginn fir seng Benotzer vu potenziellen Ausbeutung ze schützen.

Dësen Tëschefall ënnersträicht déi lafend Efforte vun digitale Waachhënngruppen an Techfirmen an der konstanter Schluecht géint Cyber-Bedrohungen. Et déngt als Erënnerung un d'Wichtegkeet vun reegelméissegen Update vun eisen Apparater a Sécherheetsfeatures ze benotzen fir potenziell Risiken ze reduzéieren.

Definitiounen:

- Spyware: béiswëlleg Software déi entwéckelt ass fir Informatioun vun engem Apparat ze sammelen ouni dem Benotzer säi Wëssen oder Zoustëmmung.

- NSO Group: eng israelesch Cybersécherheetsfirma bekannt fir d'Entwécklung an d'Verkaaf vun Iwwerwaachungstechnologie u Regierungen a Vollzuchsagenturen.

Quellen:

- Citizen Lab: eng digital Iwwerwaachungsgrupp baséiert op der University of Toronto's Munk School of Global Affairs and Public Policy.

- Apple: eng multinational Technologiefirma bekannt fir seng Konsumentelektronik, Software an Online Servicer.

(Notiz: Den ursprénglechen Quellartikel huet keng URLen enthalen, sou datt se an dësem Resumé ausgelooss goufen.)