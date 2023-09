Schatzkammer verëffentlecht proposéiert Reglementer fir Berichterstattung vun Digital Asset Transaktiounen

D'Verëffentlechung vu proposéierte Reglementer, déi Informatiounsberichterstattung a Basisbestëmmungsregele fir digital Verméigentransaktiounen ënner dem Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) klären, gouf als e positive Schrëtt am Verständnis vum Krypto-Ökosystem begréisst. Viru bal zwee Joer agefouert, huet d'IIJA Berichtungsfuerderunge fir digital Verméigen Transaktiounen etabléiert, mam Zil d'Verantwortung ze bestëmmen fir d'Informatioun un d'IRS a cryptocurrency Clienten ze liwweren. Wéi och ëmmer, Bedenken goufen opgeworf iwwer de breeden Ëmfang vun der Definitioun vum Gesetzesprojet vun "digital Asset Broker."

Fir dës Bedenken unzegoen, huet d'IRS d'Ëmsetzung vun digitale Verméigen Broker Bestëmmungen ausgestallt bis d'Emissioun vun definitive Reglementer. Endlech, Enn August, goufen proposéiert Reglementer verëffentlecht fir Klärung ze ginn iwwer wat d'IRS vu Broker erwaart. D'Reglementer zielen d'Steierberichterlaaschtung ze vereinfachen andeems e Kader agefouert gëtt, wou Individuen e Formulaire vun hirem Broker kréien, déi hir Transaktiounen a Gewënn oder Verloschter fir Steierzwecker detailléiert.

Déi proposéiert Reglementer definéieren digital Verméigen Broker als all Persoun déi erliichtert Servicer fir de Verkaf vun digitale Verméigen ubitt, virausgesat datt se d'Moyene hunn fir d'Identitéit vun der Partei ze kennen déi de Verkaf mécht an d'Natur vun der Transaktioun. Zentraliséiert Austausch sinn an der Definitioun abegraff, wéi erwaart. Wéi och ëmmer, et gëtt Onsécherheet iwwer Digital Asset Portemonnaie Ubidder an dezentraliséierte Finanzprotokoller. Den Ënnerscheed läit am Grad vun der Autonomie an dem Mangel u mënschlech Iwwerwaachung.

Portemonnaie Ubidder limitéiert fir privat an ëffentlech Schlësselen ze liwweren géifen net als Broker ugesi ginn. Wéi och ëmmer, wa se zousätzlech Handelsservicer ubidden, kënnen se ënner der Broker Definitioun falen. D'Reglementer féieren och e Multifaktor Test fir d'Autonomie vun dezentraliséierte Protokoller ze bestëmmen. Dësen Test gëtt ënner ëffentleche Kommentaren während der 60-Deeg Kommentarperiod ënnerworf.

Notamment fehlt vun de proposéierte Reglementer ass ernimmen vun enger spezifescher Form fir Digital Asset Transaktiounen ze berichten. Wéi och ëmmer, et gëtt ugeholl datt eng nei Form agefouert gëtt fir d'Datepunkte vun de Broker ze erfëllen. D'Reglementer Phase a Berichterfuerderunge mat der Zäit fir fräiwëlleg Konformitéit ze förderen ier obligatoresch Berichterstattung vu Brutto Erléis an ugepasste Käschtebasis ëmgesat gëtt.

Déi proposéiert Reglementer goufen allgemeng als eng positiv Entwécklung an der Steierwelt begréisst, wat Kloerheet zu engem e bëssen usprochsvollen Raum fir béid Steierzueler an d'IRS bréngt. D'Reglementer passen och un d'Approche vum Schatzkammer an anere Beräicher, wéi zum Beispill d'Bankgeheimnisgesetz.

Den 7. November ass eng ëffentlech Regulatiouns-Hörung geplangt, mat der Méiglechkeet vun engem zweeten Hearing den Dag drop fir eng grouss Zuel vu Spriecher z'empfänken. D'Reglementer zielen e festen Fundament ze bidden fir digital Verméigentransaktiounen ze berichten an d'Konsistenz an der Steierkonformitéit am Krypto-Ökosystem ze garantéieren.

Definitiounen:

- Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA): Gesetzgebung, déi am November 2021 agefouert gouf, agefouert Ufuerderunge fir Berichterstattung vun digitale Verméigen Transaktiounen.

- Digital Asset Broker: Eng Persoun oder Entitéit déi erliichtert Servicer fir de Verkaf vun digitale Verméigen vu Clienten ubitt.

Quelle: Checkpoint Edge