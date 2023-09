Institutiounen Bullish op Crypto Trotz Bear Market, Rapport fënnt

E rezente Bericht vum Krypto-Datenprovider Amberdata a Finanzservicer Analyst Coalition Greenwich weist datt Verméigenmanager eng bullish Haltung vis-à-vis vun digitale Verméigen weisen, och an der Mëtt vun engem Krypto-Bärmaart. D'Etude huet sechzeg Verméigenmanager haaptsächlech aus den USA, Europa a Groussbritannien bewäert, dorënner Hedgefongen, Venture Capital Firmen, a Familljebüroen. Iwwerraschend huet de Bericht festgestallt datt bal d'Halschent vun den Verméigenmanager (48%) am Moment digital Verméigen ënner Gestioun (AUM) hunn.

D'Zuelen fir digital AUM variéieren tëscht de befroten Entitéiten, mat 22% déi tëscht $ 1-10 Milliounen an 19% halen tëscht $ 11-50 Milliounen un digitale Verméigen fir hir Clienten. Nëmmen eng Institutioun huet gemellt iwwer $ 1 Milliard un digitale Verméigen ze managen. D'Ëmfro huet och opgedeckt datt eng bedeitend Zuel vu Verméigenmanager grouss a Gréisst ass, mat ongeféier engem Drëttel berichtend AUM vun iwwer $5 Milliarden iwwer all Verméigenklassen.

Trotz dem Mangel un engem klore reglementaresche Ëmfeld, huet de Bericht festgestallt datt déi befrote Verméigenmanager optimistesch waren iwwer d'Zukunft vun der Adoptioun vun digitale Verméigen. 85% vun de Befroten hunn gegleeft datt d'SEC an d'CFTC positiv Méiglechkeete fir d'Industrie ubidden, trotz de kuerzfristeg Erausfuerderungen. Wéi och ëmmer, de Bericht huet e puer Bedenken fir Institutiounen beliicht, déi am Moment net an der Krypto involvéiert sinn, dorënner reglementaresch Onsécherheet, Mangel u gemeinsame Know Your Customer / Anti-Money Laundering Technologie, onkloer Steierpolitik, Komplexitéit vun der Depot, Sécherheetspraktiken, a Blockchain Performance Themen.

Interessanterweis huet de Bericht och gewisen datt eng bedeitend Unzuel vun Institutiounen aktiv spezialiséiert Krypto-Servicer entwéckelen. Ee vu véier Institutiounen huet gemellt eng engagéiert Roll ze fokusséieren op digital Verméigen, mat engem erwaarten Wuesstum vun 13% an den nächsten zwielef Méint. Dëst hindeit datt vill Institutiounen Kryptoprodukter a Servicer prioritären, trotz dem lafende Bärmaart.

Insgesamt weist de Bericht en iwwerraschend bullish Gefill ënner Verméigenmanager vis-à-vis vun digitale Verméigen, ënnersträicht hire Glawen un den zukünftege Wuesstum vun der Industrie, trotz aktuellen Erausfuerderungen.

