NBA 2K24 Iwwerpréiwung: Frustréierend Mikrotransaktiounen Overshadow Strong Gameplay

NBA 2K24 huet de Potenzial fir e Championnat-Gewënner Superstar ze sinn, awer et fällt kuerz wéinst senger staarker Ofhängegkeet op Mikrotransaktiounen. Iwwerdeems de Spiller um Geriicht excellent ass an eng authentesch NBA Erfahrung bitt, sinn d'Spillmodi geplot vun In-Game Akeef déi wesentlech sinn fir mat anere Spiller online ze konkurréiere. De MyCareer Modus, besonnesch, ass e Brennpunkt vun der Iteratioun vun dësem Joer, awer versoen d'Fäegkeet an d'Ustrengung iwwer Open-Portemonnaie Ofkiirzungen ze belounen.

Trotz der fehlend neier Mechanik, huet d'NBA 2K24 nach ëmmer fantastesch Visuals a méi staarkt Spillspill um Geriicht. Déi nei ProPLAY Feature, déi NBA Footage an Echtzäit Animatiounen iwwersetzt, mécht fir méi glat Bewegung, méi authentesch Dribbling, Shooting, a Pass Animatiounen. Superstar Spiller wéi LeBron James gläichen enk un hir real-Liewen Géigeparteien, déi eng méi immersiv Erfahrung bidden. Den AI Géigner stellt eng Erausfuerderung ouni ongerecht ze fillen, well de Ball zouverlässeg un déi bescht Spiller um Geriicht geet.

Dës Erausfuerderung erstreckt sech och op d'offensiv Säit, mat klassesch Taktiken wéi de Pick-and-Roll manner exploitéierbar. Off-Ball Verteideger verstinn elo hir Géigner besser, a forcéiere se strategesch Entscheedungen ze treffen. D'Adrenalin Boost Feature füügt och Interaktivitéit zum defensive Spill, wat et méi engagéiert an Online Matcher mécht.

Wéi och ëmmer, net all Aspekter vum Spill um Geriicht hunn däitlech verbessert. Fast-break Gameplay feelt nach ëmmer, en Element vun der Opreegung aus der gudder Verteidegung ewechzehuelen. D'AI mécht heiansdo verréckt Entscheedungen, sou wéi falsch Timeouts ze ruffen. D'Kommentar- an d'Performance vun der Halbzeit Crew sinn allgemeng zolidd, obwuel dem Charles Barkley seng Fehlen opfälleg ass.

Ee vun de gréissten Nodeeler vun NBA 2K24 ass de Schwéierpunkt op In-Game Akeef am MyCareer Modus. Trotz Stonnen ze spillen an virtuell Währung an Attributer Upgrades investéieren, kämpfe Spiller fir méi héich Gesamtbewäertungen z'erreechen. D'Spill encouragéiert d'Spiller fir real Suen op Upgrades ze verbréngen, déi personaliséierbar Aspekter vu MyCareer iwwerschratt, déi et erfreelech maachen.

Als Conclusioun weist d'NBA 2K24 beandrockend On-Court-Spill an authentesch Visuals, awer ass duerch seng schwéier Ofhängegkeet op Mikrotransaktiounen verschlechtert. D'Spillmodi, besonnesch MyCareer, leiden ënner engem Mangel u belountend Fortschrëtt. Wärend d'Spill Schrëtt no vir an der Spillmechanik mécht, fällt et kuerz fir eng wierklech zefriddestellend Erfahrung ze liwweren.