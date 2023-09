Steam rangéiert Overwatch 2 an NBA 2K24 als Schlëmmst Spiller vum Joer

Steam huet viru kuerzem dem Blizzard's Overwatch 2 an 2K Sports 'NBA 2K24 als déi éischt an zweet schlëmmste Spiller vum Joer designéiert, baséiert op Benotzerrezensiounen. Vun den 183,780 Ganzen Steam Bewäertunge fir Overwatch, sinn 165,573 negativ. Ähnlech huet d'NBA 2K24, déi den 8. September verëffentlecht gouf, 3,135 negativ Bewäertunge vun insgesamt 3,523 Bewäertunge kritt.

Déi negativ Bewäertunge fir Overwatch 2 stamen haaptsächlech aus der Präsenz vu Mikrotransaktiounen. D'Spill war ursprénglech am Blizzard's Online Store, Battle.net, wou d'Benotzer net konnten Feedback hannerloossen. Wéi och ëmmer, wann Overwatch am August op Steam verfügbar ass, hunn d'Spiller endlech d'Méiglechkeet hir Onzefriddenheet mat de Mikrotransaktiounen auszedrécken. Trotz dem negativen Feedback hält Overwatch 2 nach ëmmer eng Plaz an den Top 50 vun Steam am meeschte gespillt Spiller, mat bal 30,000 concurrent Benotzer. Et schéngt wéi wann e puer Spiller d'Richtung déi d'Spill geholl huet net gär hunn, si genéissen et nach ëmmer ze spillen.

NBA 2K24, op der anerer Säit, huet Kritik net nëmme fir seng Mikrotransaktiounen, awer och fir seng lackluster Grafiken a Spillsaach. Enttäuscht Fans soen datt dës Enttäuschung net nei ass, well fréier Installatiounen an der NBA 2K Serie och enttäuschend waren. Tatsächlech gouf d'2020 Verëffentlechung, NBA 2K21, als "mobil gratis-ze-Spill Scam" bezeechent, an d'2021 Verëffentlechung, NBA 2K22, gouf als "een enorme Shakedown" kritiséiert. D'Spiller ausdrécken Frustratioun mat der persistent Präsenz vu Mikrotransaktiounen, déi en Deel vun der Serie zënter NBA 2K13 waren.

Trotz den negativen Rezensiounen hu béid Overwatch 2 an NBA 2K24 nach ëmmer trei Fanbasen. Wéi och ëmmer, d'Kritik an d'Enttäuschung vun de Spiller uginn datt bedeitend Ännerungen an zukünfteg Iteratiounen vun dëse Spiller gebraucht kënne ginn fir d'Vertrauen an d'Zefriddenheet vun der Spillgemeinschaft erëm ze kréien.

