NBA 2K24 kritt Réckschlag vu PC Spiller, gëtt zweet schlëmmst iwwerpréift Spill op Steam

Déi kierzlech verëffentlecht NBA 2K24, déi lescht Installatioun an der laangjähreger Basketballserie entwéckelt vum 2K, huet intensiv Kritik vu PC Spiller konfrontéiert, wat zu engem Flux vun negativen Rezensiounen op Steam resultéiert. Als Resultat ass d'Spill elo als zweet schlëmmst iwwerpréift Spill op der Plattform, just hannert Overwatch 2, laut Steam 250.

De Réckschlag staamt aus der Tatsaach datt d'PC Versioun vun NBA 2K24 baséiert op der PlayStation 4 an Xbox One Versioune vum Spill, anstatt déi méi fortgeschratt PlayStation 5 an Xbox Series X / S Versiounen. Dës Entscheedung huet d'PC Editioun visuell gefeelt an ouni bedeitend Verbesserungen am Verglach mat der Verëffentlechung vum leschte Joer. Zousätzlech si verschidde Feature exklusiv fir déi méi nei Konsolversioune fehlen an der PC Versioun.

Zum Beispill beliicht d'offiziell Websäit vum Spill Features wéi ProPLAY, déi nahtlos richteg NBA-Footage an d'Spill vun NBA 2K24 integréiert, souwéi de personaliséierte Karriärmodus genannt The W. Leider sinn dës Features nëmme fir Spiller op PlayStation 5 an Xbox zougänglech. Serie X / S, loosst PC Spiller aus lénks Gefill.

Rezensiounen op Steam ausdrécken d'Enttäuschung gedeelt vu Spiller. Vill weisen drop hin, datt de Spillspill an d'Animatioune gréisstendeels onverännert vu fréiere Iteratiounen bleiwen. Ee Spiller seet: "Den Haaptmenü an d'Texturen vum Park kucken nach ëmmer ganz bëlleg aus wéi ëmmer." Eng aner Iwwerpréiwung beliicht de Mangel un Effort an d'PC Versioun gesat, vergläicht et mat der Konsoleditioun an dréckt Frustratioun iwwer verpasste Méiglechkeeten aus fir et par par mat den nächste Generatioun Versiounen ze maachen.

D'Kritik ass och riicht op d'Inklusioun vu Mikrotransaktiounen an der NBA 2K24, e Spill dat d'Spiller scho voll Präis bezuelt hunn. Negativ Kommentarer op Plattformen wéi Reddit ernimmen wéi d'Spill verschidde Mikrotransaktiounstaktik benotzt, wat d'Onzefriddenheet tëscht de Spiller weider verschäerft.

Vun elo un huet 2K d'Problemer ronderëm d'PC Versioun net behandelt oder Informatioun iwwer potenziell Aktualiséierunge geliwwert fir d'Spill ze verbesseren.

Definitiounen:

- Mikrotransaktiounen: Akeef am Spill, déi Spiller erlaben virtuell Wueren oder Features mat Echtgeld Suen ze kafen.

- PlayStation 4 (PS4): Eng Spillkonsole entwéckelt vu Sony.

- Xbox One: Eng Spillkonsole entwéckelt vu Microsoft.

- PlayStation 5 (PS5): Déi neiste Spillkonsole vu Sony, Nofolger vum PS4.

- Xbox Series X/S: Déi lescht Spillkonsolen vu Microsoft, no der Xbox One.

Quellen: Steam 250, Eurogamer