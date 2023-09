Den Nasdaq tumblet wéi Apple Slump weider geet

Den Nasdaq Composite ass um Donneschdeg ongeféier 1% erofgaang, mat Apple féiert de Réckgang. Berichter sinn opgedaucht, déi uginn datt China Regierungsbeamten verbueden huet iPhones ze benotzen a plangt de Verbuet op staatlech Firmen ze verlängeren. D'Aarbechtslosegkeet Fuerderungen sinn och op hiren niddregsten Niveau zënter Februar gefall, wat suggeréiert datt d'Federal Reserve Zënssätz méi laang halen kann.

Den Dow Jones Industrial Average war deen eenzegen Index fir Gewënn ze gesinn, e bescheidenen 0.2% erop, während de S&P 500 ongeféier 0.3% erofgaang ass. Apple Aktien si bal 3% gefall, wouduerch den tech-schwéier Nasdaq erofgaang ass.

De Réckgang vun Tech Aktien war net nëmmen wéinst dem iPhone Verbuet a China. Gewënn an Treasury Rendementer hunn och zum Réckgang bäigedroen. Zousätzlech hunn d'Suergen iwwer e Verloscht vun der China Wirtschaft Froen iwwer säi potenziellen Impakt op d'US Wirtschaft opgeworf.

Wéi d'September Federal Reserve Reunioun ukomm ass, gëtt et Debatt iwwer ob d'Fed decidéiert mat héijen Zënssätz ze halen. Déi rezent wirtschaftlech Donnéeën a Maartbedéngungen, dorënner de Réckgang vun Tech Aktien an Onsécherheet ronderëm China, si Faktoren déi zu dëser Diskussioun bäidroen.

Definitiounen:

- Nasdaq Composite: E Börseindex deen d'Aktie vun all de Firmen enthält, déi op der Nasdaq Börse opgezielt sinn.

- Apple (AAPL): Eng multinational Technologiefirma déi Konsumentelektronik, Computersoftware an Online Servicer designt, entwéckelt a verkeeft.

- Dow Jones Industrial Average: E Börseindex deen d'Aktieleeschtung vun 30 grouss Firmen moosst, déi op Börsen an den USA opgezielt sinn.

- S&P 500: E Börseindex deen d'Aktieleistung vu 500 grousse Firmen moosst, déi op Börsen an den USA opgezielt sinn.

- Chômage Fuerderungen: D'Zuel vun de Leit, déi an enger bestëmmter Woch fir Chômage Virdeeler agereecht.

- Federal Reserve: D'Zentralbankesystem vun den USA.

- Zënssätz: D'Käschte fir Suen ze léinen, typesch als Prozentsaz ausgedréckt.

- Treasury Yields: D'Zënssätz op US Staatsscholden Securities.

- China Handelszuelen: Statistike betreffend China Importer an Exporter.

- US Wirtschaft: De Wirtschaftssystem vun den USA.

- September Sëtzung: Eng Reunioun vun der Federal Reserve am September ofgehalen fir d'Währungspolitik ze diskutéieren.

Quellen:

- Yahoo Finance

- Aner Quellen net geliwwert