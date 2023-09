By

D'NASA's Space Launch System (SLS) Rakéit, e wesentleche Bestanddeel vum Artemis Moon Programm vun der Agentur, gouf ëmmer méi kritiséiert fir seng héich Käschten. E Bericht vum Government Accountability Office (GAO) huet opgedeckt datt den SLS Programm de Budget ëm 6 Milliarden Dollar iwwerschratt ass an als net nohalteg an onbezuelbar ugesi gëtt.

D'SLS-Rakéit, déi de 16. November 2022 fir d'Artemis 1-Missioun gestart gouf, zielt fir eng bemannt Orion-Raumschëff ëm de Mound ze schécken a schliisslech déi éischt bemannt Landung op der Mounduewerfläch ze erliichteren. Wéi och ëmmer, de GAO Bericht huet d'NASA beschëllegt fir Transparenz ze feelen iwwer déi richteg Käschte vum Programm. Et huet betount datt d'NASA net geplangt huet d'Produktiounskäschte ze moossen fir d'Bezuelbarkeet vun der SLS Rakéit ze iwwerwaachen, trotz Pläng fir weider verschidde Komponenten fir zukünfteg Starten ze produzéieren.

De Bericht kritiséiert d'NASA fir net d'Käschte an d'Basislinne fir den Artemis Programm opzebauen, amplaz op eng rullende 5-Joer Schätzung vu Produktiouns- an Operatiounskäschten ze vertrauen. Dofir goufen déi lafend Produktiounskäschten an aner Ausgaben nom Start vun Artemis 1 net genau iwwerwaacht.

Déi projizéiert Käschte vun all SLS Rakéit hunn de Budget ëm $144 Milliounen duerch Artemis 4 iwwerschratt, wat zu engem eenzegen Artemis Start deen op d'mannst $4.2 Milliarde kascht. NASA Beamten hunn zouginn datt déi aktuell Käschteniveauen onbezuelbar an net nohalteg sinn fir hir Artemis Missiounen.

An engem Effort fir d'Käschte ze reduzéieren, implementéiert d'NASA Strategien wéi d'Stabiliséierung vum Fluchplang, d'Léierkurve Effizienz z'erreechen, d'Innovatioun ze encouragéieren an d'Acquisitiounsstrategien unzepassen. D'Agence betruecht och SLS ënner engem Startservicemodell ze bedreiwen, wou se zukünfteg Starten a Notzlaaschtfäegkeete vun engem Optraghueler kaaft.

D'Zukunft vun der SLS Rakéit ass entscheedend fir d'NASA geplangte Retour op de Mound, awer Ännerungen kënnen néideg sinn fir seng Bezuelbarkeet an Effizienz ze garantéieren. D'NASA ass nach fir spezifesch Programmniveau Käschtespuerziler ze definéieren an evaluéiert ëmmer nach den Impakt vu senge Käschtereduktiounsstrategien.

Quellen:

- Regierung Rechenschaftspflicht Büro (GAO)

- NASA's Artemis Moon Programm

- Gizmodo