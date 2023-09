NASA zouginn Bezuelbarkeetsprobleemer mam SLS Programm, seet de GAO

By

NASA Beamten hunn offen unerkannt datt de Space Launch System (SLS) Programm onbezuelbar ass, laut engem Bericht vum US Government Accountability Office (GAO). D'SLS ass déi mächtegst Rakéit vun der NASA, mam éischte Start deen am November 2022 stattfonnt huet. D'Agence huet Milliarden Dollar an d'Entwécklung vu spéider Missiounen investéiert, dorënner Crew Flich op de Mound.

De GAO huet Bedenken iwwer déi lafend Käschte vum Artemis Programm ausgedréckt, deen den SLS ëmfaasst. Wärend Schätzungen a Budgetsufroe fir d'Produktioun an d'Operatiounskäschte iwwer eng fënnef Joer Period gemaach goufen, huet de GAO festgestallt datt dës Moossnamen net effektiv d'Käschte op enger Missioun-vun-Missioun verfollegen. Dëse Mangel u Iwwerwaachung bedeit datt d'Schätzungen an d'Budgetsufroen net genee Reflexioune vun der Käschteleeschtung iwwer Zäit sinn.

D'NASA huet e bedeitende Budget vun $ 11.2 Milliarde fir d'Steierjoer 2024 ugefrot fir den SLS Programm bis d'Steierjoer 2028 z'ënnerstëtzen, nieft den $ 11.8 Milliarde scho fir Entwécklung ausginn. Wéi och ëmmer, Senior NASA Beamte selwer unerkennen datt de Programm op hiren aktuellen Käschteniveauen net nohalteg ass, déi verfügbare Fongen fir déi geplangten Artemis Missiounen iwwerschreiden.

Fir dës Bezuelbarkeetsproblemer unzegoen, iwwerpréift d'NASA seng Acquisitiounsstrategien a schafft fir de Fluchplang ze stabiliséieren. Onsécherheet ronderëm Startdatum a Plazen dréit zu Schwieregkeete bei der Previsiounskäschte bäi. Verspéidungen a Käschteniwwerschëss waren persistent Erausfuerderunge fir den SLS Programm, an et schéngt datt dës Themen weider Erausfuerderungen an der absehbarer Zukunft stellen.

Source: US Government Accountability Office (GAO)