Nanoprecise stellt Welt d'éischt Light Energy Recolte Predictive Maintenance Sensor

By

Nanoprecise Sci Corp huet e banebriechende Sensor mam Numm MachineDoctor™ LUX lancéiert, deen den éischte Liichtenergie-Erntesensor op der Welt ass, dee mat Zone 0 Reglementer entsprécht. Dësen innovative Sensor verbessert net nëmmen d'Effizienz a Präzisioun, mee adresséiert och de Besoin fir nohalteg Léisungen an der industrieller Iwwerwaachung.

MachineDoctor LUX ass entwéckelt fir nahtlos a béid Indoor an Outdoor Ëmfeld ze funktionéieren andeems d'Kraaft vun Ambientlichtquellen ausnotzt. Dëst eliminéiert de Besoin fir Batterie Ersatz, reduzéiert den allgemengen Ëmweltimpakt vum Sensor. Mat sengem Smart Power Management System kombinéiert de Sensor d'Liichtenergie-Ernte duerch Solarpanneauen mat enger laang Liewensdauer Lithium-Ion-Batterie, déi onënnerbrach Datesammlung och an niddrege Liichtbedéngungen garantéiert. Säin Dual Power System mécht et selbsthalteg, mat enger Liewensdauer vu bis zu 10 Joer.

Laut Sunil Vedula, Grënner & CEO bei Nanoprecise Sci Corp, representéiert de MachineDoctor LUX Sensor hiren Engagement fir Innovatioun an Nohaltegkeet. Duerch d'Operatioun vum Ambient Liicht verbessert de Sensor d'operativ Effizienz an ënnerstëtzt Clienten a Partner an hiren Efforte fir eng méi gréng Zukunft.

D'Vielfalt vum MachineDoctor LUX Sensor erstreckt sech iwwer seng Energieeffizienz. Mat cellulärer Konnektivitéit iwwer e-Sim an engem net opdrénglechen Installatiounsprozess ass de Sensor fir eng breet Palette vun Uwendungen gëeegent. Et erméiglecht Entreprisen Zougang zu Echtzäitdaten Abléck ouni d'Limitatiounen vun der Batterieabhängigkeit.

Nanoprecise Sci Corp spezialiséiert op AI-baséiert prévisibel Ënnerhaltléisungen, déi fréizäiteg Detektioun vu Maschinnoperatiounsännerungen erméiglechen. Hire Fokus ass op d'Reduktioun vum Kuelestoffofdrock vun de Fabrikatiounsanlagen duerch d'Ëmsetzung vun AI an IIoT Technologie. Nanoprecise ass e féierende Fournisseur vun Energieeffizienz a Gesondheetsanalyseplattform fir industriell Verméigen.

Kontakt: Suraj Pisharody