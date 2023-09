Boerse Stuttgart Digital Partners mat Munich Re Group fir Staking Sécherheet an Accessibilitéit ze verbesseren

Boerse Stuttgart Digital, e prominente Spiller am Krypto- an digitale Geschäftssekteur vun den europäesche Boursegruppen, huet eng strategesch Versécherungspartnerschaft mat der Munich Re Group ugekënnegt, eng Beweegung déi d'Sécherheet an d'Accessibilitéit vum Staking an Europa verbessert. Dës Zesummenaarbecht representéiert e Pionéierschrëtt an der Stakinglandschaft vun der Regioun, bitt institutionell Investisseuren eng sécher an ëmfaassend One-Stop-Léisung fir Staking.

De Schlësselkomponent vun dëser innovativer Offer ass d'Staking Versécherungsléisung vu Munich Re Group, speziell entwéckelt fir d'Risiken fir d'Boerse Stuttgart Digital ze reduzéieren. Slashing ass eng Suerg am Ethereum Blockchain's Proof-of-Stake Konsensmechanismus, wou Validateure potenziell hir agepaakt Verméigen verléieren wéinst Verstouss géint Netzwierkregelen, och ouni béiswëlleg Absicht. D'Versécherungskonzept vu Munich Re bitt Ofdeckung am Fall vun esou Schnëttfäll, a bäidréit eng wesentlech Schutzschicht fir Investisseuren.

Ënnert senger Duechtergesellschaft blocknox GmbH, Boerse Stuttgart Digital Custody erweidert seng existent Depot Léisung fir dës nei Staking Offer ze integréieren. Dëst garantéiert datt Investisseuren, déi gäeren un d'Aktivitéiten deelhuelen kënnen en Ëmfeld vun aussergewéinlecher Qualitéit a Sécherheet genéissen. Dr Oliver Vins, Managing Director vum Boerse Stuttgart Digital, huet d'Begeeschterung iwwer dës Partnerschaft ausgedréckt an unerkannt de wuessenden Interessi vun institutionellen Investisseuren am Staking. Hien huet d'Wichtegkeet betount fir Vertrauen an d'Sécherheet vun der Staking-Ëmfeld z'informéieren, souwuel de Boerse Stuttgart Digital a München Re als Pionéier ze positionéieren fir dës Erausfuerderung zesummen ze adresséieren.

Den Dr Andre Knoerchen, Head of New Tech Underwriting bei Munich Re, huet de Wuesstumspotenzial vun digitale Verméigen an der Finanzservicer Industrie beliicht. D'Partnerschaft tëscht Boerse Stuttgart Digital a Munich Re kombinéiert hir Stäerkten fir méi séier a méi sécher institutionell Adoptioun vun digitale Verméigen ze erliichteren. Dës Zesummenaarbecht profitéiert net nëmmen institutionell Investisseuren, mee fördert och e méi robusten Ökosystem fir all involvéiert Akteuren.

Dës strategesch Partnerschaft baut op Boerse Stuttgart Digital Custody seng erfollegräich Zesummenaarbecht mat der München Re Group am Beräich vun der Depotversécherung zënter 2022. Mat der Expansioun an d'Staking hunn institutionell Investisseuren elo d'Méiglechkeet de Stakingraum mat reduzéierter Barrièren ze entdecken. Boerse Stuttgart Digital setzt weider seng institutionell Partner mat zouverlässeg a séchere Staking-Léisungen, weider Diversifikatiounsméiglechkeeten am propriétaire Handelssektor.

Definitiounen:

Staking: De Prozess fir un engem Proof-of-Stake Blockchain-Netz deelzehuelen andeems Dir e spezifesche Betrag vu Krypto-Währung hält an "stake" fir Transaktiounen ze validéieren an d'Netz ze sécheren.

Slashing: Eng Strof, déi Valideuren an engem Proof-of-Stake Blockchain opgesat gëtt fir d'Netzreegelen ze verletzen, wat zu de Verloscht vun hirem agepaakten Verméigen resultéiere kann.

Quellen:

- Boerse Stuttgart Digital

- Munich Re Group