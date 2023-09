MSP Tech Pods: Wéi de Jai Shah, de Grënner vum Orangutan, eng erfollegräich Esports Organisatioun bedreift

An engem rezenten Interview mat MySmartPrice, Jai Shah, de Grënner vun der esports Organisatioun Orangutan, gedeelt wäertvoll Abléck a Strategien fir eng erfollegräich Organisatioun an der séier wuessen Welt vun kompetitiv Spillerinne lafen. De Shah, deen eng Schlësselfigur an der indescher Spillindustrie war, diskutéiert verschidden Aspekter vun der Gestioun vun engem Esports Team, Monetiséierungsstrategien an d'Wichtegkeet vum Gemeinschaftsengagement.

Ee vun den Haaptthemen, déi vum Shah diskutéiert goufen, war Teammanagement. Hien betount d'Noutwendegkeet fir kloer Kommunikatioun an Teamwork tëscht Spiller, Traineren, an Ënnerstëtzung Personal. Laut Shah ass e kohäsivt Team mat gutt definéierte Rollen a Verantwortung entscheedend fir Erfolleg ze bauen. Hien huet och d'Wichtegkeet betount fir staark Leedung an effektiv Entscheedungsprozesser op der Plaz ze hunn.

Monetiséierung war e weidert Schlësselberäich vun der Diskussioun, mam Shah deelt seng Abléck iwwer Sponsoring a Markenpartnerschaften. Hien huet d'Wichtegkeet betount fir staark Bezéiunge mat Marken ze bauen déi mat de Wäerter an Ziler vun der Organisatioun ausriichten. Zesummenaarbecht mat Marken bréngt net nëmme finanziell Stabilitéit mee hëlleft och de Ruff an d'Erreeche vun der Organisatioun ze verbesseren.

Communautéit Engagement gouf als e vitalen Aspekt vun enger Esports Organisatioun beliicht. De Shah mengt datt d'Verbindung mat der Spillgemeinschaft wesentlech ass fir eng staark Fanbasis ze bauen an eng Präsenz an der Spillindustrie z'etabléieren. Hien betount d'Wichtegkeet vun der Organisatioun vun Eventer, Turnéier an aner Aktivitéiten, déi d'Fans erlaben mat de Spiller an der Organisatioun ze interagéieren.

Am Allgemengen huet de Jai Shah wäertvoll Abléck geliwwert fir eng Esports Organisatioun erfollegräich ze bedreiwen. Säi Fokus op Teammanagement, Monetiséierungsstrategien, a Gemeinschaftsengagement déngen als Leedungsprinzipien fir jiddereen deen sech an déi kompetitiv Spillindustrie sicht.

Quellen: MySmartPrice

Definitiounen:

Esports: eng Form vu Konkurrenz mat Videospiller

Monetiséierung: de Prozess fir Akommes aus engem Produkt oder Service ze generéieren

Sponsoring: finanziell Ënnerstëtzung oder Ënnerstëtzung fir eng Persoun, Organisatioun oder Event vun enger Mark

Markenpartnerschaften: Zesummenaarbecht tëscht zwou oder méi Marken fir all aner Produkter oder Servicer ze promoten

Gemeinschaft Engagement: Aktivitéiten an Initiativen déi vun enger Organisatioun ënnerholl ginn fir mat senger Gemeinschaft vu Fans oder Benotzer ze verbannen an ze interagéieren

