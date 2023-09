D'Roll vun den digitalen Technologien ass an der Covid-19 Period ëmmer méi entscheedend ginn. Et ass elo eng vun den Haaptprioritéite fir de G20, besonnesch wann et ëm Mikro, Kleng a Medium Entreprisen (MSMEs) kënnt. Dës Geschäfter droen ongeféier 30% zum PIB vun Indien bäi, wat hir Adoptioun vun digitalen Technologien wesentlech mécht fir hir Kompetitivitéit.

De Jaipur Call for Action, gemaach vum Commerce Minister Piyush Goyal, betount d'Noutwendegkeet fir den Zougang zu Handelsdatenbanken an Informatioun fir MSMEs ze stäerken. Ee Wee fir dëst z'erreechen ass andeems Dir de Global Trade Helpdesk am International Trade Center zu Genf benotzt. De Premier Minister Narendra Modi huet och d'Bedeitung vun MSMEs an der Ära vun der Industrie 4.0 an der digitaler Revolutioun beliicht. Fir hiren nohaltege Wuesstum ze garantéieren, ass de fräie Floss vu grenziwwerschreidend digitalen Iwwerdroungen vital.

Indien huet scho bedeitend Fortschrëtter gemaach wat d'digitale Transformatiounen ugeet, déi fortgeschratt Wirtschaft souwuel domestesch wéi och wat den Export ugeet. Am Joer 2016-17 huet Indien 89 Milliarden Dollar an digital geliwwert Servicer exportéiert, a säin Undeel vun de globale geschate digitalen Handel Exporter ass ëm ongeféier 400% vun 1995 bis 2018 gewuess. Mat der Projektioun vun 800 Milliounen Internet Abonnenten an Indien bis Enn 2023, kleng Geschäfter hunn och ugefaang digital Servicer an hir Operatiounen opzehuelen.

D'Import Säit ass net hannerlooss, well indesch MSMEs digital Servicer Inputen, wéi Smartphone-baséiert Marketing a Kommunikatioun, an hir Geschäftsoperatioune integréieren. Hir Ziler enthalen d'Erweiderung vum Maartbereich an d'Vertiefung vun hirer Verbindung mat Clienten.

Eng bedeitend Suerg, déi am Artikel opgeworf gëtt, ass de Pflichtmoratorium. D'Welthandelsorganisatioun (WTO) huet eng Deklaratioun iwwer de globale elektronesche Commerce am Joer 1998 ugeholl, déi en zwee-Joer Moratorium op Zollflüchten fir grenziwwerschreidend elektronesch Transmissiounen enthält. Dëse Moratoire gëtt zënterhier all zwee Joer erneiert.

Wärend Indien Bedenken iwwer de potenzielle Verloscht vun Tarifakommes hat, huet de Moratorium tatsächlech dem Land seng Servicer Export an Import profitéiert. Wéi och ëmmer, déi nächst Ministerkonferenz am Joer 2024 wäert d'Schicksal vum Moratorium entscheeden, a wann et ophält ze existéieren, kann et zu Stéierungen an der routinem grenziwwerschreidend Datetransmissiounen féieren an d'MSME-Wuesstem behënneren.

Eng rezent Etude schléisst datt grenziwwerschreidend digital Transmissiounen MSMEs profitéieren, wat zu enger Erhéijung vun der Beschäftegung, der Wäerterzousaz an der Aarbechtsproduktivitéit resultéiert. All Handlung, déi et méi schwéier mécht fir MSMEen Zougang zu importéierten digitale Servicer, wéi zum Beispill eng Pflichtwanderung, wier kontraproduktiv a behënnert de Wuesstum vu klenge Betriber.

Politik Implikatioune vun dëser Fuerschung suggeréieren datt Moossnamen déi et schwéier maachen digital Servicer z'importéieren en negativen Impakt op den Indien MSME Secteur hunn. Fir kleng Entreprisen z'ënnerstëtzen an hir Expansioun z'erméiglechen, sollten d'Politiker Politik ëmsetzen, déi et méi einfach, net méi schwéier a méi deier maachen fir Zougang zu digitale Servicer Inputen ze kréien, och déi aus dem Ausland. D'Erhale vum WTO Moratorium op Pflicht géif Stabilitéit an Prévisibilitéit an den digitale Secteuren weltwäit bidden.

Insgesamt ass d'Adoptioun vun digitalen Technologien wesentlech fir de Wuesstum a Kompetitivitéit vun MSMEs an Indien. De fräie Floss vu grenziwwerschreidend digitalen Iwwerdroungen an den Ënnerhalt vum Pflichtmoratorium si entscheedend fir hir nohalteg Entwécklung.

Definitiounen:

MSMEs: Mikro, kleng a mëttel Entreprisen

PIB: Bruttoinlandsprodukt

B2B: Business-to-Business

WTO: Welthandelsorganisatioun

Quellen:

Keng URLen ginn am Quellartikel geliwwert.