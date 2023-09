Den australeschen Entwéckler SMG Studio ass zréck mam Moving Out 2, dem héich erwaarten Fortsetzung vun hirem 2020 Couch Co-op Hit iwwer reckless Removalists. Nodeems Dir iwwer eng Millioun Exemplare vum éischte Spill verkaaft hutt, ass SMG Studio säin primäre Zil fir d'Sequel Varietéit. Si hunn eng laang Lëscht vun onbenotzten Iddien fir nei Multiplayer Erausfuerderungen, zesumme mam Wonsch fir Crossplay Online Funktionalitéit ze addéieren. Dës Inklusioun erfuerdert datt se hire Spillmotor nei schreiwen fir d'Physik-Berechnunge vun der Serversäit ze handhaben.

D'Spill fënnt am Faubourgen Kader vu Packmore statt, wou d'Spiller eng Cartoony an alles-goes Logik erwaarden kënnen. De Studio huet eng beandrockend Zuel vu Mechanik an interdimensional Räicher zum Spill bäigefüügt. D'Spiller kënnen elo Dronen Piloten, déi Wrecking Bäll an enger futuristescher Wollekestad droen oder duerch Päiperleksmaueren am Candyland briechen fir an d'Entfernungswaffe ze kommen.

De Matgrënner vum SMG Studio, Ashley Ringrose, huet eng Philosophie fir ni Nee ze soen. Hie gleeft drun d'Kënschtler an d'Designer hir Iddien z'erklären an dann e Wee ze fannen fir se ze schaffen. Dëse Mentalitéitswiessel huet zu der Iwwerfloss vun neien Iddien am Moving Out gefouert 2. Ringrose gëtt zou, datt hien net interesséiert ass un ganz sérieux, offiziell Spiller ze schaffen, well hien d'Fräiheet léiwer lëschteg a fantastesch Konzepter ze entdecken.

De Sënn fir Humor an de chaotesche Spillspill vum Spill stamen aus der Approche vum Team zum Spilldesign, wat se mat Improv Comedy vergläichen. Si befollegen de "Jo, an" Prinzip, wat et erlaabt Iddien op onerwaarte Weeër z'entwéckelen an ze bléien. Zum Beispill wollten d'Designer Spiller méi Méiglechkeete ginn fir Saachen ze zerbriechen, sou datt se d'Iddi vun engem Wrecking Ball op enger Dron agefouert hunn. Dëse flexibele Mechaniker entstanen aus dem Réck a vir vun der Improvisatioun.

SMG Studio schätzt och Spiller Accessibilitéit. Si designen Sandkëschtniveauen mat grenzlosen Optiounen fir Spiller fir hiren eegene Wee ze fannen wärend se mat bewosst knaschteg Physik kämpfen. Si zielen e Gläichgewiicht tëscht usprochsvollen Gameplay a chaotesche Spaass ze schloen, ëmmer ze garantéieren datt d'Spiller auslännesch Trickshots zéien an eng gutt Zäit hunn.

Am Allgemengen, Moving Out 2 bitt non-stop Varietéit mat onerwaarte Situatiounen, déi d'Spiller engagéiert halen. Egal ob et Gumball Basketball Score Attacken ass oder duerch magesch Zauberbicher navigéieren, d'Spill ass entwéckelt fir Spiller op hiren Zänn ze halen. SMG Studio huet extensiv Efforten gesat fir ze testen an en accessibelt Spill ze kreéieren dat sou vill Spiller wéi méiglech appelléiert.

