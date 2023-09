Mortal Kombat Reboot bréngt Nitara zréck a gestëmmt a modelléiert vum Megan Fox

Warner Bros. Games huet ugekënnegt datt Nitara, de Vampire Krieger, dee fir d'lescht am Mortal Kombat: Deadly Alliance am Joer 2002 gesi gouf, wäert zréck an d'Serie am nächste Restart, Mortal Kombat 1. Fir Fans e séieren Erfrëschung ze ginn iwwer wien Nitara ass. , Warner Bros. huet verroden datt de Charakter no der Schauspillerin Megan Fox gestëmmt a modelléiert gëtt, bekannt fir hir Rollen am Jennifer's Body an Transformers.

Nitara, eng Vampirkreatur aus engem komeschen Räich, gëtt als Béis a Gutt duergestallt, wéi si kämpft fir hir Leit ze retten. D'Megan Fox huet hir Léift fir de Charakter ausgedréckt, a seet: "Si ass eng Vampir, déi selbstverständlech resonéiert aus wéi engem Grond och ëmmer." Fox huet och gedeelt datt hir Engagement fir Nitara ze portraitéieren méi wäit wéi just d'Stëmm ze liwweren, a gesot: "[D'Nitara Schauspillsessions] forcéiere mech a Beräicher vu mir selwer ze zéien, mat deenen ech net bequem sinn [mat]. Ech hu vill Spaass gemaach et ze maachen, an et huet dozou gefouert datt ech méi fräi mat mir selwer sinn.

Am Upëff vum Mortal Kombat 1 weist Nitara eng nei an ni virdru gesinn Fatalitéit. Den Trailer weist datt d'Nitara hir fënnef Zoll laang Fangerneel benotzt fir hire Géigner z'entloossen, an hir Entrees wéi Seel ze halen, während hir Fliedermausflügel hir an d'Loft hiewen. Mat engem mächtege Kick schéckt si hire Géigner erof, wouduerch hiert Fleesch erofgefall ass, nëmmen e zerstéiert Skelett hannerloosst.

D'Fans kënne sech freeën méi vum Nitara sengem eenzegaartege Kampfstil ze erliewen wann Mortal Kombat 1 den 19. September fir PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch a PC verëffentlecht. Wéi och ëmmer, déi, déi d'Premium- a Sammlereditioune virbestellen, hunn fréi Zougang ab dem 14. September.

