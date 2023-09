Warner Bros. Games reveils New Mortal Kombat 1 Trailer Featuring Jean-Claude Van Damme

Warner Bros. Games huet en neien Trailer fir Mortal Kombat 1 enthüllt, deen d'Additioun vum Jean-Claude Van Damme als eng speziell Alternativ Haut fir de Charakter Johnny Cage weist. Dës nei Haut ka vu Spiller opgehuewe ginn, déi d'Spill Premium Edition kafen.

D'Ukënnegung koum kuerz nodeems de Footage vum Van Damme wärend engem Interview mam Ed Boon gewise gouf, dem Co-Creator vun der Mortal Kombat Serie. De Boon huet verroden datt d'Inklusioun vum Van Damme am Spill en Dram war wouer ass, a seet datt d'Iddi ursprénglech konzipéiert gouf wann dat éischt Mortal Kombat Spill entwéckelt gouf.

Boon erkläert, "Eis Absicht war Van Damme ze maachen: D'Arcade Spill. Mir wollten eigentlech d'Wierder 'Van Damme' am Spill gesinn. Mir hunn seng Equipe ugeschloss, awer aus verschiddene Grënn huet et deemools net geklappt. Wéi och ëmmer, dës Kéier hu mir d'Lotterie geschloen an hunn hien endlech u Bord bruecht. Mir hunn seng Stëmm an hie wäert den Johnny Cage Charakter sinn. Et ass en absolute Vollkrees Moment fir eis.

Nieft Van Damme gouf och viru kuerzem ugekënnegt datt de Megan Fox am Mortal Kombat 1 als Gesiicht an d'Stëmm vum Charakter Nitara wäert optrieden.

Dat héich erwaart Spill ass agestallt fir den 19. September 2023 erauszekommen a wäert op PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, a PC iwwer Steam an den Epic Games Store verfügbar sinn.

