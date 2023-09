Den Ed Boon verroden Jean-Claude Van Damme Haut fir Johnny Cage am Mortal Kombat 1

By

Den Ed Boon, Co-Creator vun der populärer Videospillfranchise Mortal Kombat, huet e speziellen Optrëtt an der YouTube Serie Hot Ones gemaach. Wärend dem Interview huet de Boon den éischte Bléck op d'Haut vum Jean-Claude Van Damme fir de Charakter Johnny Cage am Mortal Kombat 1 enthüllt.

D'Inklusioun vum Van Damme an d'Spill ass laang komm. De Boon huet verroden datt si e puer Mol an der Vergaangenheet probéiert hunn dem Van Damme seng Bedeelegung ze sécheren, awer schlussendlech dës Kéier de Jackpot geschloen. Net nëmmen hu si et fäerdeg bruecht dem ikonesche Schauspiller seng Ähnlechkeet ze kréien, awer si kruten och seng Stëmm fir de Charakter.

De Sneak Peek vun der Haut vum Jean-Claude Van Damme huet de Schauspiller gewisen wéi hien am klassesche Film "Bloodsport" aus 1988 opgetaucht ass, komplett mat senger signaturmuskulärer Physik.

De Boon huet seng Begeeschterung ausgedréckt iwwer endlech de Van Damme an d'Spill no bal dräi Joerzéngte kënnen opzehuelen. Hie wollt ëmmer e Spill erstellen op Basis vum Schauspiller, daten zréck op déi fréi Deeg vum Mortal Kombat. Obwuel si deemools dem Van Damme seng Equipe erreecht hunn, kruten si keng Äntwert, wat de Boon versteet wéinst hirer jonker an ambitiéiser Natur.

D'Evolutioun vum Spill iwwer d'Jore huet eng grouss Roll gespillt fir dës Dram Zesummenaarbecht méiglech ze maachen. De Boon huet unerkannt datt den Ëmfang vum Mortal Kombat bedeitend gewuess ass zënter senger Grënnung, transforméiert vun engem klenge Passiounsprojet zu engem massiven kreativen Effort an erfollegräiche Videospillfranchise.

Wéi och ëmmer, mam Wuesstum vun der Franchise huet de Boon och zouginn datt et e puer Nodeeler gëtt. Op enger gréisserer Skala schaffen heescht datt Iddie méi laang daueren bis se realiséiert ginn an d'Zustimmung vu ville Parteien erfuerderen. Fréier, wéi d'Equipe méi kleng war, konnten si hir Iddien bal direkt an d'Liewe kommen.

Mortal Kombat 1 gëtt vun NetherRealm Studios entwéckelt a publizéiert vu Warner Bros. Games. Den héich erwaarten Titel soll den 19. September fir den PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, a PC duerch Steam an den Epic Games Store verëffentlecht ginn.

