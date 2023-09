Mortal Kombat 1 Fonctiounen Jean-Claude Van Damme Haut fir Johnny Cage

Mortal Kombat 1, dat héich erwaart Videospill, wäert en alternativen Look fir de Charakter Johnny Cage, baséiert op dem Schauspiller Jean-Claude Van Damme. Dëse spezielle Crossover war e spannende Moment fir déi originell Entwéckler vum Spill.

D'Iddi fir de Van Damme an d'Spill ze enthalen ass entstanen aus dem Wonsch vun den Entwéckler e Videospill ze kreéieren ronderëm de Schauspiller. Si hunn dem Van Damme seng Equipe e puer Mol erreecht, awer hir Versich waren am Ufank net erfollegräich. Wéi och ëmmer, hir Persistenz huet sech bezuelt, a si hu schlussendlech dem Van Damme seng Bedeelegung geséchert. Als Resultat gouf d'Van Damme-Haut fir den Johnny Cage erstallt, de Charakter gläicht eng méi jonk Versioun vum Schauspiller aus den 1990er.

Fir d'Van Damme Haut ze kréien, mussen d'Spiller d'Premium Editioun vum Mortal Kombat kafen 1. Zesumme mat der Haut enthält dës Editioun och zousätzlech Inhalter wéi Shang Tsung an aner spielbar Personnagen, fréien Zougang zu Erofluede Inhalter Charaktere, an Dragon Krystals. .

Dës Ukënnegung kënnt op den Fersen vun anere spannende Casting Neiegkeeten fir Mortal Kombat 1, mat berühmte Gesiichter wéi John Cena, Antony Starr, JK Simmons, a Megan Fox, déi op d'Roster vum Spill bäitrieden. Dës Ergänzunge hunn bedeitend Buzz ënner de Fans vun der Serie generéiert.

An anere Spillerinne Neiegkeeten, Bethesda huet versprach datt méi Informatioun iwwer dat héich erwaarten Indiana Jones Spill am nächste Joer opgedeckt gëtt. D'Spill ass zënter senger Ukënnegung am Joer 2021 a Geheimnis verschount, wat d'Fans fäerten méi ze léieren iwwer wat op hinnen an dëser spannender Aventure waart.

Quellen:

- "Den Johnny Cage vum Mortal Kombat 1 huet eng Jean-Claude Van Damme Haut" (Quell)