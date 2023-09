De Jean-Claude Van Damme mécht säin Debut am Mortal Kombat 1

An engem rezenten Optrëtt op der YouTube Show 'Hot Ones', huet de Mortal Kombat Serie Co-Creator Ed Boon déi héich erwaart Jean-Claude Van Damme Haut fir de Charakter Johnny Cage an der kommender Mortal Kombat 1 opgedeckt. Dëst ass e bedeitende Moment fir de Serie, wéi d'Creatoren ursprénglech d'Spill als Hommage un de berühmte Kampfkënschtler a Schauspiller virgestallt haten.

De Boon huet erkläert datt wann se dat éischt Mortal Kombat-Spill entwéckelt hunn, si hunn dem Van Damme seng Equipe erreecht fir ze kucken ob hien interesséiert wier den Haaptpersonnage vum Arcade-Spill ze sinn. Leider waren se net erfollegräich an hire Versuche mat him ze kollaboréieren zu där Zäit. Wéi och ëmmer, an engem Glécksschlag konnte si dem Van Damme seng Participatioun fir Mortal Kombat 1 sécheren, mat him seng Stëmm fir de Charakter ze bidden.

Fans vun der Serie waren extatesch fir en éischte Bléck op d'Haut vum Jean-Claude Van Damme fir den Johnny Cage ze kréien. De Feedback war iwwerwältegend positiv, mat villen iwwerrascht iwwerrascht wéi super et ausgesäit. D'Entdeckung ass während der Hot Ones Episod stattfonnt mat Ed Boon, a kann um 5:50 Mark vum Video gesi ginn.

Dës Nouvelle kënnt kuerz no der Ukënnegung datt d'Actrice Megan Fox den Outworld Vampir Nitara am Mortal Kombat portraitéiert 1. Mat dëse spannenden Ergänzunge fir d'Roster, d'Erwaardung fir d'Spill baut weider.

