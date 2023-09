Mortal Kombat 1 Launch Dës Woch: Kënnt Dir den Neiséiland Trick benotzen?

By

Mortal Kombat 1, den héich erwaarten mëllen Neistart vun der ikonescher Kampffranchise, ass agestallt fir de 14. September duerch d'Premium Editioun ze starten. Wéi och ëmmer, et gëtt en Trick deen d'Spiller benotze kënnen fir potenziell d'Spill fréier ze spillen, bekannt als Neuseeland Trick.

Zënter Joeren ass den Neiséiland Trick e populäre Léisung deen Spiller erlaabt Zougang zu Spiller virun hirem offiziellen Verëffentlechungsdatum. Dësen Trick profitéiert vun den Zäitzonen Differenzen tëscht Neuseeland an anere Regiounen. Wéinst dësen Differenzen lancéiere Spiller heiansdo an Neuseeland bal e ganzen Dag méi fréi wéi an Nordamerika.

Fir den Neuseeland Trick ze benotzen, mussen d'Spiller d'Zäitastellungen op hire Spillplattformen änneren fir d'Zäitzone vun Neuseeland ze passen. Andeems Dir d'Konsol trickt fir ze denken datt se an Neuseeland läit, kënnen d'Spiller d'Spill méi fréi opmaachen, och wa se kierperlech an engem aneren Deel vun der Welt sinn. Dësen Trick funktionnéiert fir béid Xbox an Steam Plattformen.

Wéi och ëmmer, den Neiséiland Trick funktionnéiert net fir de Early Access Release vum Mortal Kombat 1. D'Spill ass agestallt fir gläichzäiteg weltwäit ze starten, wat et onméiglech mécht et fréier mat dëser Method ze spillen. Wann Dir déi spezifesch Verëffentlechungszäit an Ärer Regioun wësse wëllt, kontrolléiert déi offiziell Quelle fir dës Informatioun.

Trotzdem, fir d'Basis Versioun vum Spill, deen um Mëtternuecht den 19. September lancéiert, kann den Neuseeland Trick applizéiert ginn. Dëst bedeit datt Mortal Kombat 1 an Neuseeland méi fréi wéi an anere Regioune wäert opmaachen.

Et ass wichteg ze notéieren datt PlayStation Besëtzer e puer Komplikatioune begéinen wann se den Neuseeland Trick benotzen. Zënter PlayStation Konte Regioun spezifizéiert sinn, mussen d'Spiller en Neuseeland Kont erstellen an d'Spill vum Geschäft vun dëser Regioun kafen fir et fréier ze spillen.

Mortal Kombat 1 wäert verfügbar sinn op PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, a PC iwwer Steam an Epic Games Store. Wann Dir no méi Guiden an Informatioun iwwer d'Spill sicht, gitt sécher de MK1 Game Hub ze kucken.

Quellen:

- [Quell 1: Link op offiziell Quellen]

- [Quell 2: Link op zousätzlech Informatioun]

- [Quell 3: Link zum relevante Guide]