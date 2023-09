Den Nintendo Switch 2: Rumeuren Spezifikatioune a méiglech Verëffentlechungsdatum

E rezente Bericht vum bekannte Videospill-Leaker NateTheHate huet méi Detailer iwwer de rumoréierte Nintendo Switch 2. Laut Nate gouf den neie System angeblech fir Entwéckler hannert zouenen Dieren op Gamescom 2023 zu Köln, Däitschland gewisen.

Ee vun de wichtegsten Informatiounsstécker, déi vum Nate gedeelt ginn ass datt eng Demo vun The Legend of Zelda: Breath of the Wild um neie System mat 4K Opléisung an 60 Frames pro Sekonn leeft, mat wesentlech méi kuerzer Luedezäiten am Verglach zum Original Nintendo Switch. . Dëst hindeit datt de Switch 2 verbessert Leeschtungsfäegkeeten huet, besonnesch wann se dockéiert sinn.

Et gouf och erwähnt datt den neie System DLSS (Deep Learning Super Sampling) Technologie ka integréieren, speziell DLSS 3.5. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt d'DLSS Implementatioun um Switch 2 vläicht net all d'Features enthält déi an der PC Versioun fonnt ginn.

Eng aner Demo, déi op Gamescom gewise gouf, war gemellt D'Matrix, déi anscheinend op Par mat der nächster Generatioun Konsolen a punkto visueller Qualitéit ze sinn, inklusiv verstäerkte Ray Tracing Fäegkeeten. Wéi och ëmmer, et gëtt spekuléiert datt dës Demo vläicht net op native Hardware gelaf ass, mee éischter op engem PC oder Dev Kit mat ähnlechen Spezifikatioune.

Wärend Diskussioune bei Gamescom e potenzielle Verëffentlechungsdatum am Mäerz 2024 uginn hunn, huet den NateTheHate Onsécherheet ausgedréckt ob dësen Datum op déi offiziell Verëffentlechung oder den aktuellen Start vum Nintendo Switch 2 bezitt.

Wat d'Réckkompatibilitéit ugeet, gouf et keng definitiv Informatioun iwwer ob den neie System kompatibel ass mat Spiller déi fir den Original Nintendo Switch verëffentlecht ginn.

Wärend dës Detailer en interessanten Abléck an de rumoréierte Nintendo Switch 2 ubidden, ass et wichteg dës Informatioun mat Vorsicht unzegoen, well se nach ëmmer op onverifizéierte Leck baséieren. Nëmmen d'Zäit wäert soen ob dës Rumeuren richteg beweisen, a Fans waarden op déi offiziell Ukënnegung vun Nintendo selwer.

