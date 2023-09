Minneapolis Digital Consultancy Livefront Séchert strategesch Investitioun

Minneapolis-baséiert Digital Consultancy an App Hiersteller, Livefront, huet d'Acquisitioun vun enger "strategescher" Investitioun vun der Denver-baséierter Private Equity Firma, Rallyday Partners, ugekënnegt. Dëst markéiert dem Livefront seng éischt extern Investitioun an de méi wéi 20 Joer datt d'Firma am Geschäft war. Den Deal gouf beschriwwen als eng "strategesch Wuesstumskapitalinvestitioun", déi hëllefe bei der Skala vun Operatiounen.

De genaue Betrag vun der Investitioun an d'Aktie vun Rallyday Partners geholl gouf net bekanntginn. Wéi och ëmmer, de Livefront CEO Mike Bollinger huet verroden datt d'Investitioun vum zweete Fonds vum Rallyday Partners kënnt, op ongeféier $ 205 Millioune geschat.

D'Partnerschaft mat Rallyday Partners gëtt als eng Chance fir Livefront gesinn fir säi Ruff fir Exzellenz an Engagement fir héich Standarden ze verbesseren. D'Firma plangt d'Investitioun ze notzen fir méi Design- an Ingenieursexperten ze astellen, souwéi Verkafs- a Marketingefforten ze stäerken.

Rallyday Partners si stolz op "vu Grënner fir Grënner" ze sinn. D'Leader vun der Firma zielen d'Aart vun Investitiounsënnerstëtzung ze bidden, déi se gewënscht hunn, wann se hir eege Firmen bauen.

Livefront, gegrënnt am 2001, huet e Rekord fir digital Produkter fir Notabele Clienten wéi Samsung, Optum, Medtronic an de Minnesota Twins z'entwéckelen. D'Firma gouf e puer Mol op der Inc. Magazin Lëscht vun de séierst wuessende Firmen an den USA abegraff. De Livefront CEO, Mike Bollinger, ass och e Matgrënner vum Tech News Site tech.mn, an huet d'Firma zënter hirer Grënnung gefouert.

Rallyday Partners 'Managing Partner, Nancy Phillips, huet de Bollinger a Livefront gelueft fir hir Fäegkeet fir eng Kultur vun héije Standarden z'etabléieren an Top Design, Produkt, an Ingenieurstalent ze sammelen. Livefront beschäftegt de Moment ongeféier 90 Leit, mat der Majoritéit baséiert zu Minnesota an e puer verspreet iwwer 15 aner Staaten.

