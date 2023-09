Schafen Bone Meal Farms zu Minecraft

Schankenmiel ass en nëtzlecht Element am Minecraft dat de Wuesstum vun de Kulturen beschleunegt. Et kann kritt ginn andeems se entweder aus Schanken erstallt oder duerch voll Komposter benotzt. Dësen Artikel exploréiert zwou Methoden fir Bauerenhaff an Minecraft: d'Erntebauermethod an d'Skelett Spawner Method.

Bone Meal Farm mat Crops

Ee Wee fir automatesch Schankenmiel ze kréien ass duerch d'Erstelle vun engem Erntebaueren an d'Ernte benotzt fir Komposter ze fëllen. Zockerrouer ass déi bescht Erntegung fir dëse Bauerenhaff ze benotzen, well et eng 50% Chance huet fir de Kompostniveau ëm een ​​ze erhéijen.

Fir dëse Bauerenhaff ze kreéieren, mussen d'Spiller e Kompostekonzept opbauen, déi mat Hoppers a Kommouden verbonne sinn. Dëst garantéiert datt all Erntegung an de Komposter gefüttert gëtt. Eng Këscht ass mat dräi Hopper verbonnen, déi mat dräi Komposter iwwerdeckt sinn. En anere Set vun dräi Hoppers gëtt uewen op dëse Komposter gesat, an e Minecart Hopper leeft laanscht Schinne ugedriwwen vun engem Redstone Block.

Den zweeten Deel vum Bauerenhaff beinhalt d'Schafe vun engem automateschen Zockerrouerbriecher mat Beobachterblocken a Kolbenblocken. D'Beobachterblocken bemierken de Wuesstum vun Zockerrouer an aktivéieren d'Pistonblocken, déi d'Ernte briechen. Déi gebrach Ernte ginn dann vum Minecart Hopper gesaug an an de Komposter transferéiert. Wann de Komposter mat Kompost gefëllt ass, gëtt d'Schankenmiel extrahéiert an an der Këscht gelagert.

Schanken Iessen Bauerenhaff mat Skelett Spawner

Skelett sinn feindlech Mobs, déi Schanken beim Doud falen. Dës Schanken kënne benotzt ginn fir Schankenmiel ze kréien. Fir e Schankenmiel Bauerenhaff mat engem Skelett Spawner ze kreéieren, mussen d'Spiller e Skelett Spawner an engem Dungeon fannen.

Wann e Skelett Spawner fonnt gëtt, mussen d'Spiller d'Dimensioune vum Dungeon op all Säit ausbauen, sou datt de Spawnerblock an der Loft hänkt. Eng Plack soll uewen op de Spawnerblock gesat ginn, fir datt Mobs net drop spawnen.

Als nächst kann Waasser aus Eemer op eng Säit vum Raum geflunn ginn fir e Killraum ze kreéieren. Anert Beräich soll op der Géigendeel Säit vun der ëmbréngen Sall geschaf ginn, wou Spiller stoe kann an einfach Skeletter ëmbréngen.

A Hopper a Këscht System soll um Enn vun der ëmbréngen Sall ageriicht ginn all d'Drëpsen aus den Doudegen Skeletter ze sammelen. Endlech kënnen d'Spiller all Liichtquellen ewechhuelen fir d'Skelett ze spawnen. D'Skeletter fléissen op d'Tötungsraum, wou d'Spiller se einfach ëmbréngen ouni Schued ze huelen. D'Schanken, déi vun de Skeletter erofgefall sinn, kënnen dann einfach a Schankenmiel ëmgewandelt ginn. Zousätzlech zu Schankenmiel kréien d'Spiller och Béi a Pfeiler vun dësem Bauerenhaff.

Dës zwou Methode bidden effizient Weeër fir Schankenmiel am Minecraft ze Baueren, wat d'Landwirtschaft an d'Erntewuesstum vill méi séier a méi einfach fir Spiller mécht.

