Aféierung Microsoft Designer: D'Kraaft vun AI op Äre Fanger

Microsoft Designer, déi AI-ugedriwwen Design App, huet säi Wee op Android Telefone duerch de Google Play Store gemaach. Dës gratis App erlaabt d'Benotzer d'Kraaft vun AI direkt vun hire Smartphones entlooss. Mat der Microsoft Designer App kënnen d'Benotzer Hannergrënn a Fotoen ewechhuelen, AI-baséiert Biller generéieren, Social Media Posts komponéieren, Biller an Designen änneren, a vill méi.

D'lescht Joer huet Microsoft seng éischt designfokuséiert AI-ugedriwwen App, Microsoft Designer, fir Desktop Betribssystemer agefouert. Elo hunn se seng Disponibilitéit op Handyen ausgebaut, wat d'Benotzer et erméiglecht Microsoft AI Fäegkeeten bequem vun hiren Telefonen ze profitéieren.

Wärend Microsoft Designer gratis am Google Play Store verfügbar ass, schéngt et nëmme mat ausgewielten Android Telefonen kompatibel ze sinn. Pëllen an ausklappbar Telefone ginn de Moment net ënnerstëtzt. Zousätzlech bleift d'App net ëmmer gratis, laut Berichter.

Wéi och ëmmer, fir de Moment kënnen d'Benotzer d'App eroflueden an d'Microsoft AI Expertise profitéieren fir eng breet Palette vun Designen ze kreéieren, inklusiv AI generéiert Biller a soziale Medien Posts verschéinert mat AI generéiert Biller.

Microsoft Designer benotzen ass einfach. Zum Beispill, wann Dir eng zukünfteg Pizzaparty plangt, kënnt Dir den AI eng Instagram Story dofir generéieren. D'App bitt verschidde Méiglechkeeten fir Iech ze wielen, an Dir kënnt se weider personaliséieren andeems Dir Text-baséiert Ufroe benotzt fir Microsoft's DALL-E-powered AI-Motor ze guidéieren.

Microsoft betount datt d'App ka benotzt ginn fir all Design-relatéiert Aufgab, déi Dir Iech virstelle kënnt. Wéi Dir un Äre Kreatiounen schafft, wäert Microsoft's AI souguer nei Elementer proposéieren op Basis vun deem wat Dir designt, wat d'allgemeng Professionalitéit vun Ärer Aarbecht verbessert.

Mam Microsoft Designer ass d'Kraaft vun der AI op Äre Fanger, wat Iech erlaabt Är Kreativitéit ze entlaaschten an erstaunlech Designs einfach an effizient ze kreéieren.

