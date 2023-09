Dem Microsoft seng Approche fir Konkurrenzbedéngungen ze léisen: Ermëttlungen viraus a Konzessioune maachen

Microsoft huet eng proaktiv Approche geholl fir d'Konkurrenzbedéngungen unzegoen andeems se Offere fir Reguléierer maachen ier d'Ermëttlungen eskaléieren. Wärend Google an Amazon mat juristesche Schluechte konfrontéiert sinn, huet Microsoft eng aner Approche probéiert fir viraus potenziell Reguléierungsaktiounen ze bleiwen.

Viru kuerzem huet Microsoft versicht eng Enquête vun der Europäescher Kommissioun an hirer Teams Zesummenaarbecht App virzegoen andeems hien ugekënnegt huet datt et de Service vun hiren aneren Office Uwendungen an der EU trennt. Zousätzlech, a senger Offer fir d'Zustimmung fir seng $75 Milliarde Acquisitioun vun Activision Blizzard ze kréien, huet Microsoft ugebueden seng Streamingrechter op Spiller ausserhalb vun der EU un Ubisoft ze verkafen. Dës Beweegunge ware gezielt fir Bedenken ronderëm d'Monopoliséierung am nascent Cloud Gaming Maart ze adresséieren.

D'Firma huet och geschafft fir reglementaresch Themen am Zesummenhang mat hire Cloud Lizenzpraktiken ze léisen. D'Clientë hunn Onglécklechkeet mat de Lizenzännerunge vu Microsoft ausgedréckt, déi se gemellt hunn, d'Firma hir eege Cloud Servicer ze kafen anstatt Konkurrenten wéi Amazon oder Google ze wielen.

Dem Microsoft seng fräiwëlleg Konzessiounen hu gemëschte Reaktioune kritt. Wärend e puer se als positiv Schrëtt gesinn fir d'Konkurrenzbedenken fréi unzegoen, Rivalen beschëllegt d'Firma hallef Moossnamen ze bidden a falsch Direktiounstaktik ze benotzen. Kritiker argumentéieren datt Microsoft nëmmen handelt wann de Schued scho gemaach ass, an datt seng Konzessiounen entworf sinn fir d'Opmierksamkeet vu méi eeschte Mëssbrauch ofzeleeden.

Zum Beispill, Microsoft d'Offer fir seng Cloud Streaming Rechter fir Spiller ze verkafen schéngt zukünfteg Entscheedungsmuecht op Ubisoft ze verréckelen. Dëst verhënnert awer net datt Microsoft de Cloud Gaming Maart erakënnt oder als Grossist vu Cloud Spiller verkaaft duerch Ubisoft profitéiert, wat d'Kritiker de richtegen Impakt vun der Konzessioun a Fro stellen.

Am Géigesaz, ass d'Entscheedung vu Microsoft fir Teams aus Office Uwendungen an der EU ze trennen als spéit ugesinn, well de Schued scho gemaach gouf, mat iwwer 300 Millioune Leit déi Teams all Mount benotzen. Trotzdem kann d'Aktioun vun der Firma hëllefe potenziell Reguléierungsdrock vun der Europäescher Kommissioun ze reduzéieren, während aner global Reguléierer och ähnlech Konzessiounen sichen.

Wärend Microsoft et fäerdeg bruecht huet de reglementaresche Spotlight a leschter Zäit ze vermeiden, stellen Bedenken iwwer seng Cloud Lizenzpraktiken eng bedeitend Erausfuerderung. Fuerschung duerchgefouert vum CISPE, enger europäescher Cloud Computing Industriegrupp, suggeréiert datt Microsoft Milliarden Dollar duerch seng Lizenzbedéngungen gewonnen huet. Reguléierer, dorënner d'Europäesch Kommissioun, d'US Federal Trade Commission, an d'UK Competition and Markets Authority, hunn ugefaang dëst Thema z'ënnersichen.

Dem Microsoft seng proaktiv Approche fir d'Konkurrenzbedéngungen unzegoen, reflektéiert säi Versuch, viru potenziell reglementaresche Aktiounen ze bleiwen. Wéi och ëmmer, d'Erausfuerderunge vu Cloud Lizenzbedenken, déi säi Kärgeschäft beaflossen, wäerten net einfach geléist ginn.

