Windows Phasing Out Drëtt Partei Printer Driver: Wat Dir musst wëssen

Windows ass agestallt fir Drëtt Partei Drécker Treiber auszeschléissen, laut engem rezenten Ënnerstëtzungsdokument verëffentlecht vu Microsoft. D'Firma plangt op en universellen "Klasse Chauffer" ze vertrauen, deen Standards wéi den Internet Printing Protocol (IPP) ënnerstëtzt a vun der Mopria Alliance ëmfaassend ass. Dës Ännerung soll graduell stattfannen, ab 2025.

Am Ufank wäert Microsoft ophalen nei Drëtt-Partei-Druckertreiber am Windows Update ze akzeptéieren. Aktualiséierunge fir existéierend Chauffeuren wäerten nach ëmmer erlaabt sinn, awer nei Drécker hunn net méi d'Méiglechkeet fir personaliséiert Drëtt-Partei Treiber ze addéieren. Bis 2026 sinn all Drécker, déi mat engem Windows PC verbonne sinn, als Standard op den agebaute Klasse Chauffer, och wann en Drëttubidder existéiert. A vun 2027 un, sinn nëmme Sécherheetsbezunnen Fixe fir Drécker Chauffeuren am Windows Update erlaabt.

Fir Benotzer déi op Drëtt Partei Chauffeuren vertrauen fir eeler Dréckeren ouni Mopria oder IPP Ënnerstëtzung z'ënnerstëtzen, gëtt et keng direkt Ursaach fir Suergen. Bestehend Treiber wäerte weider schaffen a kënne vu Windows Update installéiert ginn oder manuell erofgeluede ginn. Microsoft wäert och weider nei Drécker Treiber ënnerschreiwen als Deel vu sengem Windows Hardware Kompatibilitéitsprogramm, obwuel dës Chauffeuren net op Windows Update no 2025 bäigefüügt ginn.

Dës Verréckelung ewech vun Drëtt Partei Chauffeuren ass eng positiv Entwécklung fir de Windows Ökosystem. Amplaz mat opgeblosen an dacks onzouverlässeg Chauffeuren ze këmmeren, déi rechtzäiteg Updates feelen, profitéieren d'Benotzer vun der Einfachheet an der Kompatibilitéit vum Klasse Chauffer. Dësen eenzege Chauffer kann verschidden Apparater mat ähnlecher Funktionalitéit handhaben, a garantéiert datt eeler Drécker operationell bleiwen mat méi neie Software Releases. Dréckerhersteller kënnen nach ëmmer spezialiséiert Funktiounen ënnerstëtzen duerch optional Print Support Apps, déi am Windows Store verfügbar sinn.

Et ass derwäert ze notéieren datt Microsoft seng Phase-Out vun Drëtt-Partei Chauffeuren reflektéiert existent Industrietrends. Déi meescht modern Drécker ënnerstëtzen scho Mopria an hunn integréiert Ënnerstëtzung fir IPP zënter de fréien 2010er. Apple huet ähnlech Schrëtt gemaach andeems se Drëtt Partei macOS Drécker Treiber zugonschte vum IPP-baséierten AirPrint am Joer 2019 ofginn.

Iwwerdeems den Iwwergank zu Klass Chauffeuren bitt verbessert Onbedenklechkeet, et wäert net all Dréckerspäicher-Zesummenhang Frustratiounen eliminéiert. Themen wéi Phantompabeierstécker, Netzverbindungen, propriétaire Tëntfuerderungen a Scannerbeschränkungen si méiglecherweis bestoe. Wéi och ëmmer, d'Bewegung vun Drëtt-Partei Chauffeuren ass e Schrëtt an déi richteg Richtung fir eng méi streamlined a stabil Dréckerfahrung.

