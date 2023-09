Xbox Digital Broadcast bei Tokyo Game Show fir Fortschrëtter Updates vun Xbox a Bethesda ze weisen

By

D'Tokio Game Show kënnt séier un, an d'Xbox Fans ginn opgereegt fir d'Xbox Digital Broadcast geplangt fir September 21. D'lescht Joer huet Microsoft verschidde spannend Ukënnegunge während dem Event gemaach, an et schéngt wéi dëst Joer net anescht wäert sinn.

No enger Ukënnegung op Xbox Wire, wäert d'Xbox Digital Broadcast "Fortschrëtterupdates" vun Xbox a Bethesda ubidden. Mat enger Onmass vu Spiller déi momentan an der Entwécklung ënner dem Xbox Game Studios Banner sinn, sinn d'Fans hoffnungsvoll fir nei Abléck vun héich erwaarten Titelen wéi Avowed, Fable, an Hellblade 2.

Zousätzlech gëtt et erwaart datt Turn 10 en Trailer fir Forza Motorsport enthüllt, well d'Spill ass op Xbox Series X|S den 10. Oktober gestart. , awer Updates iwwer Starfield an Elder Scrolls Online si méi wahrscheinlech.

Microsoft versprécht eng "kreativ divers Sammlung vu Spiller" beim Event, ënnersträicht d'Inklusioun vun Titele vu japanesche Creatoren. De Jerret West, Chief Marketing Officer fir Xbox, huet Begeeschterung ausgedréckt iwwer nei Spiller ze deelen, déi op Xbox Game Pass kommen, a betount de kontinuéierleche Wuesstum vun der Plattform mat Inhalter vun Teams uechter Asien.

Xbox Fans kënne sech op eng ganz Rëtsch spannend Ukënnegungen an Updates wärend der Xbox Digital Broadcast op der Tokyo Game Show freeën. Bleift ofgeschloss fir déi lescht Neiegkeeten wéi se sech entfalen!