Microsoft blockéiert Drëtt-Party Printer Drivers am Windows Update fir verbessert Sécherheet

Microsoft huet eng bedeitend Ännerung an hirer Drécker-Treiberstrategie ugekënnegt, déi d'Blockéierung vun Drëtt-Partei-Drécker-Treiber-Liwwerung duerch Windows Update enthält. D'Firma plangt dës Verréckelung graduell iwwer déi nächst véier Joer ëmzesetzen fir d'allgemeng Sécherheet vum Windows Ökosystem ze verbesseren.

Ugefaange mat der Verëffentlechung vu Windows 10 21H2, Microsoft gëtt agebauter Ënnerstëtzung fir Mopria-kompatibel Dréckergeräter iwwer de Microsoft IPP Class Driver. Dëst bedeit datt Dréckgeräter Hiersteller net méi hir eege Installateuren, Chauffeuren oder Utilities brauchen. Dem Microsoft säin Zil ass den Drockprozess ze rationaliséieren an d'Sécherheetsrisiken ze eliminéieren, déi mat Drëtt-Partei-Druckertreiber verbonne sinn.

Fir d'Sécherheet weider ze verbesseren, wäert Microsoft en neie Standarddruckmodus aféieren, deen Drëtt Partei Chauffeuren fir Dréckzwecker auszeschalten. Dës Beweegung ass als Äntwert op d'Tatsaach datt d'Sécherheetsfehler vum Printer Chauffer dacks fir verlängert Perioden onnotéiert ginn, wat bedeitend Risiken fir d'Benotzer stellen.

D'Ännerungen an der Strategie vum Printer Chauffer ginn no an no ëmgesat. Bis 2025 wäert Microsoft ophalen Chauffeuren ze akzeptéieren vun Dréckerverkeefer, an nei Drëtt-Partei Drécker Treiber ginn net méi iwwer Windows Update publizéiert. Am Joer 2026 gëtt de Ranking vum Printer Chauffer geännert fir intern Windows IPP Class Chauffeuren ze prioritéieren. Vun 2027 un, Drëtt-Partei Dréckerspäicherupdates ginn nëmmen iwwer Windows Update geliwwert wa se Sécherheetsfixer ubidden.

Wéi och ëmmer, d'Benotzer wäerten nach ëmmer d'Méiglechkeet hunn Drécker Chauffeuren direkt vun de Websäite vun de Verkeefer als Standalone Installatiounspäck z'installéieren. Bestehend Drëtt-Partei Drécker Treiber wäerte weider op all Windows Versiounen funktionnéieren och nodeems se net méi duerch Windows Update publizéiert ginn.

Microsoft wäert och weider Sécherheetspatches fir legacy Printer Chauffeuren ausginn soulaang déi jeweileg Windows Versioune bannent hiren Ënnerstëtzungszyklus sinn.

Dës Beweegung vu Microsoft zielt fir e méi sécheren a modernen Printsystem fir Windows Benotzer z'etabléieren. Et bitt eng streamlined an zentraliséiert Approche fir Drécker Chauffeuren, wärend déi potenziell Sécherheetsrisiken, déi mat Drëtt-Partei Software verbonne sinn, miniméiert.

