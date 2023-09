Neien Astral Purple Xbox Wireless Controller Elo verfügbar fir Virbestellung

Microsoft verëffentlecht eng nei Faarfvariant vum Xbox Wireless Controller mam Numm Astral Purple. De Controller huet en déif purpurroude Frontgehäuse, passende Daumen a Knäppercher, an e wäisse Réck. D'Ausléiser, Bumpers an D-Pad si schwaarz. Gameren déi um Maart fir en neien Xbox Controller sinn an d'Faarf purpur gär hunn, kënnen elo den Astral Purple Controller virbestellen, Präis bei $64.99 / £59.99, vum Microsoft Store. Et gëtt erwaart den 19. September ze starten.

Microsoft huet d'lescht Joer verschidde nei Faarftéin fir Xbox Controller agefouert. E puer vun de fréiere Verëffentlechungen enthalen de Sunkissed Vibes Controller, de Stormcloud Vapor Controller, an de Velocity Green Controller. Wéi och ëmmer, deen eenzegaartegen an onkonventionelleste Controller, deen Microsoft offréiert huet, war den TMNT-Controller mat Pizza-Doft.

Gameren a Fans vun Xbox wäerten d'Optioun appreciéieren fir e Splash vu purpurroude zu hirem Spillsetup mat dem Astral Purple Xbox Wireless Controller ze addéieren. Mat sengem ästheteschen angenehmen Design bitt Microsoft weider eng Vielfalt vu Faarfwahlen fir individuell Virléiften ze passen. D'Virbestellung vum Controller garantéiert datt d'Fans zu deenen éischten sinn déi dës nei Ergänzung zu der Xbox Controller Lineup besëtzen.

