Microsoft stellt Copilot Copyright Engagement vir fir kommerziell Clienten ze indemnify

Microsoft huet e wesentleche Schrëtt gemaach fir seng kommerziell Clienten ze berouegen andeems se de Copilot Copyright Engagement agefouert hunn. Dëst Engagement garantéiert Entschiedegung fir kommerziell Benotzer vu Microsoft Copilot AI Servicer. Dës Beweegung baut op déi fréier Ukënnegung vun der Firma am Juni, an där et en AI Assurance Programm etabléiert huet fir sécherzestellen datt d'AI Uwendungen, déi op seng Plattformen ofgesat ginn, legal a reglementaresch Ufuerderunge entspriechen.

An engem Blogpost huet de Microsoft Vizepresident a President, Brad Smith, zesumme mam Generalsekretär Hossein Nowbar, d'Suerge vu Clienten iwwer potenziell Urheberrechtsverletzungsfuerderunge adresséiert, déi aus der Benotzung vun generativen AI entstinn. Laut dem Engagement, wann eng Drëtt Partei eng Urheberrechtsverletzung géint e kommerziellen Client mécht fir de Microsoft seng Copiloten oder hir generéiert Ausgab ze benotzen, wäert Microsoft de Client verdeedegen an all negativ Uerteeler oder Siedlungen ofdecken, déi aus dem Prozess entstinn. Dëse Schutz gëlt awer nëmmen wann de Client d'Schutz an d'Inhaltsfilter benotzt huet, déi an de Produkter vu Microsoft integréiert sinn.

Fir d'Suergen vun de Clienten z'erliichteren, integréiert Microsoft wesentlech Schutzschirmer a seng Copilot-Servicer fir d'Urheberrechter vun den Inhaltscreateuren ze respektéieren. Duerch d'Ëmsetzung vun dëse Sécherheetsmoossname gëtt d'Wahrscheinlechkeet fir verletzend Inhalter ze generéieren wesentlech reduzéiert. Trotzdem mussen d'Clienten dës Schutzmoossnamen halen fir d'Konformitéit mat Copyright Reglementer ze garantéieren.

Andeems Dir d'Verantwortung iwwerhëlt fir d'Urheberrechtsbedéngungen unzegoen, zielt Microsoft seng Clienten z'ënnerstëtzen a potenziell juristesch Risiken ze reduzéieren, déi mam Gebrauch vu senge Produkter verbonne sinn. De Copilot Copyright Engagement erstreckt sech op verschidde Microsoft Servicer, dorënner Bing Chat Enterprise, Microsoft 365 Copilot, Windows Copilot, Dynamics 365 Copilot, Power Platform Copilot, Viva Sales Copilot, GitHub Copilot, Power BI Copilot, a Microsoft Security Copilot. Wéi och ëmmer, Konsumentservicer wéi Bing Chat sinn net ënner dësem Engagement ofgedeckt, wat Plaz léisst fir Spekulatiounen iwwer wéi Microsoft dësen Aspekt an Zukunft wäert adresséieren.

Dës Initiativ vu Microsoft weist en Engagement fir d'Interesse vu senge Clienten ze schützen an d'verantwortlech AI Notzung z'erliichteren. Mat der Copilot Copyright Engagement op der Plaz, kënnen kommerziell Clienten zouversiichtlech dem Microsoft seng AI Servicer profitéieren, wärend d'Risiken miniméiert mat potenziellen Urheberrechtsverletzungsfuerderungen.

Definitiounen:

- Copilot AI Servicer: AI Servicer geliwwert vu Microsoft, déi d'Benotzer hëllefen Inhalt ze generéieren.

- Copyright Verletzung: Onerlaabt Notzung vun auteursrechtleche Material ouni d'Erlaabnis vum Copyright Besëtzer.

– Entschiedegung: Schutz géint finanziell Verloschter entstane wéinst legale Fuerderungen oder Verbëndlechkeete.

Quellen:

- Microsoft: Blog Post vum Brad Smith a Hossein Nowbar (Keng URL geliwwert)