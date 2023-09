Microsoft fir juristesch Schuedenersaz fir Copyright Verletzungsfuerderungen op AI generéiert Inhalt ze decken

Microsoft huet ugekënnegt datt et Verantwortung fir juristesch Schuedenersaz am Numm vu Cliente wäert iwwerhuelen, déi hir kënschtlech Intelligenz (AI) Produkter benotzen, wa se verklot gi fir Urheberrechtsverletzungsfuerderungen op den Output generéiert vun esou Systemer. D'Firma huet uginn datt et potenziell legal Risiken ofdeckt, déi aus Drëtt-Partei Fuerderungen entstinn, soulaang d'Clienten déi agebaute "Guardrails an Inhaltsfilter" a senge Produkter benotzen.

Mat der Erhéijung vun der Benotzung vun der generativer AI Technologie sinn Bedenken iwwer d'Fäegkeet vun dëse Systemer opgeworf fir Inhalt ze generéieren ouni richteg Referenz op originell Autoren. Microsoft, déi staark op GenAI fir säi Wuesstum vertraut an d'Technologie a verschidde Produkter wéi Cloud Servicer, Sich an Enterprise Produktivitéit Software integréiert huet, zielt dës Bedenken unzegoen an d'Vertrauen an d'Benotzung vun AI ze verstäerken.

De Copilot Copyright Engagement vun der Firma erweidert speziell déi existent Intellektuell Eegentum Entschiedegungsofdeckung op Copyright Fuerderungen am Zesummenhang mat der Notzung vu Microsoft's AI-powered Assistenten genannt Copilots a Bing Chat Enterprise. Andeems Dir dës Ofdeckung ubitt, zielt Microsoft d'Wahrscheinlechkeet ze reduzéieren datt AI verletzend Inhalter zréckkënnt a seng Clientë vu potenziellen juristeschen Auswierkunge schützen.

Dem Microsoft säi Fokus op AI Technologie weist säin Engagement fir d'Grenze vun Innovatioun ze drécken an Clienten a verschiddenen Industrien ze hëllefen. Mat dësem Versprieche fir juristesch Schuedenersaz fir Urheberrechtsverletzungsfuerderungen ze decken, zielt d'Firma e méi séchert a méi séchert Ëmfeld fir d'Benotzer ze bidden fir vun de Fäegkeeten vun der AI Technologie ze profitéieren.

