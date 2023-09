De Microsoft Surface Duo wäert net méi Softwareupdates kréien

De Microsoft Surface Duo, am September 2020 verëffentlecht, ass um Enn vu senger Software Update Rees erreecht. Vun elo un kritt den Apparat net méi Android Versioun Upgrades a Sécherheetspatches. Dës Neiegkeet kann d'Benotzer enttäuschen, déi dräi Joer Software-Ënnerstëtzung versprach goufen, wéi se de ausklappbare Gerät kaaft hunn.

Wann de Surface Duo gestart gouf, koum et mat Android 10 virinstalléiert. Microsoft huet d'Benotzer verséchert datt si dräi Joer Android Sécherheetsupdates an Upgrades vum Betribssystem kréien. Wéi och ëmmer, den Apparat krut nëmmen zwee Android Versioun Upgrades a senger Liewensdauer. Am Januar 2022 gouf et op Android 11 aktualiséiert, a spéider am Oktober krut et den Android 12L Update. Leider wäert Android 12L déi lescht Android Versioun Upgrade fir den Surface Duo sinn.

De Mangel u Software Ënnerstëtzung fir en Apparat mat engem Präis Tag vun $ 1,399 ass sécherlech ënnerwältegend fir Benotzer. Et léisst se mat engem Apparat deen net déi lescht Features oder Sécherheetsverbesserungen huet.

Op der anerer Säit kritt de Microsoft Surface Duo 2, am Oktober 2021 verëffentlecht, och nëmmen dräi Joer Software Support. Et leeft momentan op Android 11 a krut den Android 12L Update am Oktober 2022. Wéi och ëmmer, Microsoft huet nach net bestätegt ob den Surface Duo 2 weider Android OS Upgrades kritt ier d'Ënnerstëtzung am Oktober 2024 endet.

Et ass essentiell fir d'Benotzer d'Software-Ënnerstëtzung Liewensdauer vun engem Apparat ze berücksichtegen wann se eng Entscheedung huelen. Wärend d'Surface Duo an d'Surface Duo 2 eenzegaarteg Features a Formfaktoren ubidden, kënnen déi limitéiert Softwareupdates hir laangfristeg Benotzerfrëndlechkeet beaflossen.

Als Conclusioun kritt d'Microsoft Surface Duo Linn net méi Softwareupdates, dorënner Android Versioun Upgrades a Sécherheetspatches. Dëst léisst d'Benotzer mat Apparater déi net déi lescht Featuren a Verbesserunge kréien. D'Benotzer sollten d'Software-Ënnerstëtzungsliewensdauer vun engem Apparat berücksichtegen ier se eng Kafdecisioun huelen, besonnesch fir Apparater an der méi héijer Präisbereich.

Quellen:

– [Via](sourceURL)

– [Source](sourceURL)