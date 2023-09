Microsoft endet Updates fir Original Surface Duo, léisst d'Clienten enttäuscht

Den ursprénglechen Microsoft Surface Duo, deen am Joer 2020 verëffentlecht gouf, huet d'Enn vu senge Softwareupdates erreecht, wat d'Clienten enttäuscht hannerloosst. Den eenzegaartegen Dual-Screen-Apparat gouf als Produktivitéitstool mat verstäerkte Multitasking-Fäegkeeten vermaart. Wéi och ëmmer, initial Bewäertunge beliicht bedeitend Softwareprobleemer, obwuel d'Hardware gelueft gouf.

Microsoft huet dräi Joer Softwareupdates fir den Surface Duo versprach, awer d'Aktualiséierunge ware lues ze kommen. D'Firma huet en Update op Android 11 am fréien 2022 verëffentlecht, e puer Méint hannert dem Zäitplang. Dëst gouf gefollegt vun der Arrivée vun Android 12L fir souwuel den Original Surface Duo a seng Fortsetzung méi spéit am Joer 2022.

Leider wäert Android 12L dee leschten Update fir den Original Surface Duo sinn. Eng Microsoft Support Säit bestätegt datt d'Aktualiséierunge fir den Apparat, inklusiv voll OS a Sécherheetsupdates, den 10. September 2023 opgehalen hunn. Trotzdem gouf en Android 13 Update ni fir den Surface Duo verëffentlecht, obwuel Google den Update iwwer e Joer verëffentlecht huet ago. Dëst bedeit datt Clienten, déi den $ 1,400 Telefon vu Microsoft kaaft hunn, manner OS Updates am Verglach zu Google Pixel a Samsung Galaxy Apparater kritt hunn.

D'Zukunft gesäit och net villverspriechend fir den Surface Duo 2 aus. Et gëtt erwaart Ënnerstëtzung am Oktober 2024 ze verléieren, an et gi keng Indikatiounen fir eng offiziell Android 13 Verëffentlechung fir den Apparat bis elo. Microsoft schéngt aus dem Dual-Screen Formfaktor fortgaang ze sinn, mat Berichter déi suggeréieren datt d'Firma en ausklappbare Gerät plangt ähnlech wéi dem Samsung Galaxy Z Fold a Google Pixel Fold.

Och wann den ursprénglechen Surface Duo net méi Updates kritt, weist d'Decisioun vu Microsoft sech op en anere Formfaktor fir seng zukünfteg Geräter ze fokusséieren op d'Firma säin Engagement fir d'Benotzererfarung ze verbesseren. Wéi och ëmmer, fir existent Surface Duo Besëtzer, léisst de Mangel u Updates se mat engem Gefill vun Enttäuschung an e Wonsch fir méi Ënnerstëtzung vu Microsoft.

