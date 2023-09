Microsoft bitt juristesche Schutz fir Benotzer vun AI Copilot Services

Microsoft bitt gesetzleche Schutz u Clienten, déi hir AI Copilot-Servicer benotzen a géint Urheberrechtsverletzungsprozesser konfrontéiert sinn. D'Initiativ, genannt Copilot Copyright Engagement, zielt d'Suergen ze adresséieren, déi vun Copyright Besëtzer iwwer d'Benotzung vu geschützte Wierker vun AI Firmen opgeworf ginn. De Chef juristesch Offizéier vun Microsoft, Brad Smith, sot datt d'Firma Verantwortung fir all juristesch Risiken iwwerhëlt a Cliente verdeedegt wa se wéinst Urheberrechtsverletzung verklot ginn wärend Dir Copilot benotzt.

D'Decisioun fir e Rechtsschutz ze bidden entsteet aus dräi Haaptgrënn. Als éischt wëll Microsoft seng Clienten ënnerstëtzen an hannert de Servicer stoen déi se ubitt. Zousätzlech erkennt d'Firma d'Bedenke vun den Copyrighthalter a wëll se ugoen. Schlussendlech huet Microsoft Sécherheetsmoossnamen ëmgesat fir déi onerlaabt Notzung vun auteursrechtlechem Material ze verhënneren.

Ënnert der neier Politik, wann eng Drëtt Partei eng Urheberrechtsverletzung géint e kommerziellen Client mécht fir de Copilot oder seng Ausgab ze benotzen, wäert Microsoft de Client verdeedegen an all negativ Uerteeler oder Siedlungen ofdecken, déi aus dem Prozess entstinn. Wéi och ëmmer, dëse Schutz ass ofhängeg vum Client, deen d'Inhaltsfilteren a Schutzschirmer benotzt, déi vu Microsoft geliwwert ginn.

D'Partnerschaft tëscht Microsoft a senge Clienten zielt fir d'Onsécherheet ronderëm d'Urheberrechtsgesetz unzegoen an ze garantéieren datt d'Auteuren d'Kontroll behalen an eng fair Kompensatioun fir hir Kreatiounen kréien. D'Firma erkennt d'Wichtegkeet fir d'Konkurrenz ze halen an d'Innovatioun am Beräich vun der generativer AI ze förderen. E puer Industriespiller hunn d'Lizenzen an d'Opt-in Permissiounen proposéiert als Wee fir Zougang zu Daten ouni d'intellektuell Eegentumsrechter ze verletzen.

Dem Microsoft seng Copilot Servicer, déi GitHub Copilot an aner Integratiounen an Microsoft Produkter enthalen, si populär bei Entwéckler ginn. Wéi och ëmmer, d'Technologie huet juristesch Erausfuerderunge konfrontéiert, mat Prozesser déi onerlaabt Notzung vu lizenzéierte Code an urheberrechtleche Wierker behaapten fir AI Modeller ze trainéieren.

Zesummegefaasst, Microsoft's Copilot Copyright Engagement bitt Berouegung un d'Benotzer vu sengen AI Copilot Servicer andeems se gesetzleche Schutz ubidden am Fall vun Urheberrechtsverletzungsprozesser. Dës Beweegung weist dem Microsoft säin Engagement fir seng Clienten z'ënnerstëtzen an d'Suergen ze adresséieren, déi vun den Urheberrechter opgeworf ginn.

