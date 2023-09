Den Astral Purple: Microsoft annoncéiert neie Xbox Wireless Controller

By

Microsoft huet seng lescht Ergänzung zu der Xbox Wireless Controller Lineup enthüllt, den Astral Purple. Dës nei Verëffentlechung weist eng déif purpurroude Front Shell gepaart mat engem wäisse Réck, erënnert un den Design vum fréiere Velocity Green Controller.

Den Astral Purple Xbox Controller bitt all d'Features, déi ee géif erwaarden, inklusiv texturéiert Bumpers an Ausléiser fir e verstäerkten Grip, en dedizéierten Share Button fir ouni Ustrengung vu Spillmomenter ze deelen, an en 3.5mm Jack fir Audiogeräter ze verbannen.

Duerch dëst Joer huet Microsoft verschidde opfälleg Controller Designs agefouert fir verschidde Virléiften ze këmmeren. Ënnert dëse Verëffentlechungen sinn den "dynamesche" Stormcloud Vapour, dee mat engem markanten Hannergrond kënnt, an déi limitéiert Editioun Starfield Controller.

Am Géigesaz zum Velocity Green Start schéngt et keng zousätzlech Tie-in Produkter oder Accessoiren fir den Astral Purple verfügbar ze sinn. Also, wann Dir gehofft hutt mat engem passenden Xbox Hoodie oder e koordinéierende Schnellladdock ze accessoire, kënnt Dir dës Kéier net glécklech sinn.

Präis bei £ 60 / $ 65, ass den Astral Purple Xbox Wireless Controller agestallt fir den 19. September ze starten. Virbestellunge fir dës nei Faarfvariant si scho verfügbar iwwer de Microsoft Store.

Insgesamt bitt den Astral Purple nach eng aner stilvoll a versatile Optioun fir Gameren fir hir Xbox Spillerfahrung ze personaliséieren. Mat sengem liewege Faarfschema an zouverléissege Featuren ass dëse Controller sécher fir Fans ze appelléieren, déi hir Sammlung upgrade oder ausbaue wëllen.

Definitiounen:

- Xbox Wireless Controller: En Handheld Apparat entworf fir mat Xbox Spillkonsolen ze benotzen, wat Spiller erlaabt hir Gameplay drahtlos ze kontrolléieren.

- Texturéiert Bumpers an Ausléiser: D'Knäppercher um Controller, déi speziell entworf sinn fir e taktile a verstäerkte Gripperfahrung fir Spiller ze bidden.

- 3.5 mm Jack: E Standard Audio Jack deen d'Benotzer erlaabt extern Audiogeräter, wéi Kopfhörer oder Spriecher, un den Xbox Controller ze verbannen.

