Microsoft plädéiert juristesch Verantwortung fir AI Copyright Verletzung

Microsoft huet e wesentleche Schrëtt gemaach fir Bedenken iwwer Copyrightverletzung am Zesummenhang mat kënschtlecher Intelligenz (AI) unzegoen. Den Tech Ris huet ausgemaach legal Verantwortung fir all Copyright Themen ze iwwerhuelen, déi aus der Notzung vu senger AI Software an de Geschäfter entstoe kënnen. Dëst gëllt speziell fir Tools a Word, PowerPoint a Kodéierungsinstrumenter.

D'Engagement vu Microsoft beinhalt d'Bezuelung vun all legal Käschten, déi vu kommerziellen Clienten entstinn, déi verklot gi fir Tools ze benotzen oder all Ausgang generéiert vun AI. Dëse Schutz erstreckt sech op Cliente vu GitHub Copilot, déi generativ AI benotzt fir Computercode ze kreéieren, souwéi Microsoft 365 Copilot, déi AI op Produkter wéi Word a PowerPoint applizéiert.

Dës Beweegung vu Microsoft zielt de Maart opzemaachen an d'Software méi benotzbar fir Geschäfter ze maachen. Et entléisst ee vun de wichtegsten Hindernisser fir Geschäfter andeems se Versécherung ubidden datt Microsoft déi juristesch Risiken, déi mat Urheberrechtsverletzungsfuerderunge verbonne sinn, droen.

D'Benotzung vu generativen AI huet zu juristesche Schluechte a Gesetzer gefouert, mat Inhaltsbesëtzer, Kënschtler, Sänger, Medienfirmen, a Verëffentleche beschëllegt AI Firmen fir auteursrechtlech geschützte Materialien ouni Zoustëmmung oder Entschiedegung ze benotzen. Fir dës Bedenken unzegoen, hu grouss Software Entwéckler, dorënner Microsoft an Adobe, verpflicht hir Benotzer ze entlooss.

Hossein Nowbar, Microsoft's General Counsel of Corporate Legal Affairs, unerkannt d'Suerge vu Clienten iwwer IP Verletzungsfuerderungen, déi aus der Benotzung vun generativen AI entstinn. Microsoft huet uginn datt et Verantwortung iwwerhëlt fir all potenziell juristesch Risiken déi bezuelende Cliente konfrontéiert sinn.

Dem Microsoft seng "Guardrails" enthalen Inhaltsfilter an Detektiounssystemer fir potenziell verletzend Drëtt Partei Inhalter z'identifizéieren. Wärend Streidereien a gesetzleche Virgäng an der AI an dem Copyright nach ëmmer an der Entwécklung sinn, probéiert dem Microsoft seng proaktiv Haltung Client Bedenken unzegoen an d'Risiken, déi mat Urheberrechtsverletzung verbonne sinn, ze reduzéieren.

Als Conclusioun, dem Microsoft säi Versprieche fir juristesch Verantwortung fir Urheberrechtsverletzung am Zesummenhang mat senger AI Software ze iwwerhuelen, weist säin Engagement fir de Clienteschutz a behandelt Bedenken an der Industrie. Andeems Dir potenziell juristesch Risiken iwwerhëlt, zielt Microsoft fir e méi zougänglech a séchert Ëmfeld fir Geschäfter ze fërderen déi AI Tools benotzen.

Quellen:

