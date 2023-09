Microsoft verëffentlecht nei Paint Feature fir Background Removal op Windows 11

Microsoft stellt eng nei Versioun vu senger Paint Applikatioun fir Windows 11 Insiders vir, wat d'Benotzer erlaabt einfach Hannergrënn aus Biller ze läschen. Dës Fonktioun ass zougänglech iwwer de 'Background läschen' Knäppchen an der 'Bild' Sektioun vun der Toolbar. Et funktionnéiert andeems d'Haaptthema an engem Bild isoléiert an de ganzen Hannergrond ewechgeholl gëtt, onofhängeg vu senger Komplexitéit.

Mat der Fäegkeet fir d'Gebitt ze spezifizéieren fir Hannergrondentfernung mat der Rechteckauswiel Feature ze spezifizéieren, hunn d'Benotzer méi Kontroll iwwer de Prozess. Dësen neien Update zielt eng séier a praktesch Léisung ze bidden fir déi déi Hannergrënn musse läschen ouni de Besoin fir fortgeschratt Fotobeaarbechtungsapplikatiounen.

Den Update kënnt no engem zoufällegem Paint Update deen e Microsoft Vertraulechkeetsbanner enthält. Dëst Thema gouf mat der leschter Versioun geléist, 11.2306.30.0, déi d'Fonktioun fir d'Hintergrundentfernung enthält. Wann d'Aktualiséierung nach net verfügbar ass, ginn d'Benotzer ugeroden Gedold ze sinn well Microsoft weider fir all Windows 11 Benotzer ausrollen.

D'Zousatz vun der Hannergrondentfernungsfunktioun op Microsoft Paint weist den Engagement vun der Firma fir seng agebaute Tools ze verbesseren an de Benotzer méi Funktionalitéit ze bidden. Mat dësem Update, Windows 11 Insider kënnen ouni Ustrengung Hannergrënn aus Biller mat just e puer Klicks ewechhuelen. Dës Feature ass besonnesch gutt fir Aufgaben wéi d'Erstelle vu professionnelle Presentatiounen, Grafiken designen oder perséinlech Fotoen verbesseren.

Definitiounen:

Microsoft Paint: En agebaute Raster Grafik Editor entwéckelt vu Microsoft deen d'Benotzer erlaabt digital Biller ze kreéieren, z'änneren an ze manipuléieren.

Hannergrond Entfernung: De Prozess fir den Haaptthema an engem Bild ze isoléieren an den Hannergrond ze läschen, sou datt d'Thema op en transparenten oder neien Hannergrond gesat gëtt.