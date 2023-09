Aféierung vun der Xbox Mastercard: Gamers 'Dream Card fir Xbox Insiders

Microsoft huet just de Start vun der Xbox Mastercard ugekënnegt, eng Kreditkaart orientéiert op Xbox Insiders an den USA. Dës onerwaart Beweegung erlaabt d'Spiller Kaartepunkte mat all Akaf ze verdéngen an se fir Spiller an aner Elementer op xbox.com ze erléisen.

D'Xbox Mastercard, erausginn vum Barclays, kënnt ouni jährlech Frais a wäert verfügbar sinn fir Xbox Insiders, déi an de kontinentale USA, Alaska, an Hawaii wunnen. Vum 21. September un kënnen interesséiert Leit sech fir d'Kaart ufroen, déi an der ganzer Hierschtsaison a Wellen erauskomm ass.

Cardholders verdéngen Kaartepunkte fir all Dollar ausginn. Wann Dir berechtegt Produkter aus dem Microsoft Store kaaft, kritt Dir 5x Kaarte Punkten, wärend Dir Iessen Liwwerungsservicer wéi Grubhub an DoorDash oder Streaming Servicer wéi Netflix an Disney+ benotzt, verdéngt Iech 3x Kaarte Punkten. Fir alldeeglech Akeef kréien d'Kaarthalter 1x Kaarte Punkten.

Zousätzlech zu dëse Belounungen bitt Microsoft och e puer attraktiv Virdeeler. Éischt Akeef verdéngen 5,000 Kaarte Punkten, entspriechend $ 50. Ausserdeem kréien nei Xbox Game Pass Benotzer dräi Méint Xbox Game Pass Ultimate fir hiren éischte Kaf, oder hunn d'Méiglechkeet et un e Frënd ze schenken.

Wéi mat all Kreditkaart ass et wichteg den Annual Percentage Rate (APR) ze berücksichtegen. D'Xbox Mastercard bitt dräi Méiglechkeeten: 20.99%, 26.99% oder 31.99%, jee no der Kredittwertegkeet vum Cardholder.

Wärend Gameren op méi Xbox Game Pass Neiegkeeten gehofft hunn, bitt d'Aféierung vun der Xbox Mastercard eng spannend Geleeënheet fir Xbox Insider fir zousätzlech Virdeeler a Belounungen ze genéissen. Mellt Iech geschwënn un fir Är Spillerfarung eropzesetzen!

