Microsoft Windows 11 Still Open Links am Microsoft Edge Trotz versprach Ännerungen

Laut engem rezenten Artikel, Microsoft's Insider Build vu Windows 11 mécht nach ëmmer Weblinks am Microsoft Edge Browser op, trotz der fréierer Ukënnegung vun der Firma datt et Linken am Standardbrowser vum Benotzer opmaache géif. Dës Ännerung sollt dem Europäesche Digital Services Act an dem Digital Markets Act respektéieren, déi "Paartkeeperen" wéi Microsoft verlaangen, Selbstpräferenz ze vermeiden.

Den Entwéckler Daniel Aleksandersen, deen den neien Windows 11 Insider Build getest huet, huet festgestallt datt Edge nach ëmmer gezwongen opgemaach gouf amplaz vum Standardbrowser, onofhängeg vum Standuert vum Benotzer. Den Aleksandersen huet och bemierkt datt et keng sichtbar Ännerungen am Windows 11 Dev Insider waren wann et ëm d'Ouverture vun Linken koum.

Et gouf spekuléiert datt d'Ännerung limitéiert ass fir Uwendungen wéi Outlook anstatt Edge oder Windows ze ruffen. An dëse Fäll wäerten d'Applikatioune geännert ginn fir Linken am Standardbrowser opzemaachen anstatt speziell am Edge. Wéi och ëmmer, keng sou Ännerunge goufen am Code fonnt.

Dëst Thema ass net nei, well den Aleksandersen virdru e Programm mam Numm EdgeDeflector erstallt huet fir dem Edge säin URL Schema Verhalen ze ëmgoen Windows 10. Dëst Verhalen vu Microsoft gëtt vun e puer gesinn als e Wee fir seng eege Servicer iwwer Drëtt-Partei-Optiounen selwer ze preferéieren.

Et ass derwäert ze notéieren datt Google säin eegene URL-Schema agefouert huet, googlechrome:, fir Linken am Chrome op iOS opzemaachen anstatt Safari. Microsoft huet spéider säin eegene Schema implementéiert, microsoft-edge:, fir URLen vu Windows Systemkomponenten ze handhaben. Trotz Versuche vu Brave a Mozilla fir dës Linken z'ënnerscheeden, huet Microsoft verhënnert datt Drëtt Partei Apps hir Interventioun iwwerschreiden.

Den Aleksandersen mengt datt dem Microsoft säi Verhalen op d'Benotzervirléiften verletzt a ka schwéier vu béiswëlleg Verhalen z'ënnerscheeden. Hie proposéiert datt Microsoft säin URL Schema méi spuersam fir Promotiounen oder Microsoft Account Management benotzt hätt.

Als Conclusioun, Microsoft Windows 11 Insider Build mécht nach ëmmer Linken op Microsoft Edge op, trotz Verspriechen de Benotzer säi Standardbrowser ze respektéieren. Dëst Verhalen huet Bedenken iwwer Selbstpräferenz an Verstouss géint Benotzervirléiften opgeworf.