Microsoft läscht all Mount Bonus Ronn Punch Card vun der Belounungsapp op Xbox

Microsoft huet d'Entscheedung getraff fir d'Monthly Bonus Round Punch Card vun der Rewards App op Xbox ze läschen. Dëst kënnt nodeems Dir viru kuerzem d'Zuel vu Microsoft Punkten reduzéiert huet, déi mat de Punchkaarte verdéngt goufen. D'Benotzer hu gemierkt datt d'September Punch Card, déi normalerweis um éischten Dag vum Mount erschéngt, am Moment an der App fehlt.

Spekulatiounen sinn opgestan datt d'Punchkaart verspéit ass a verfügbar wier wann nei Xbox Game Pass Quests erofgaange sinn, awer dëst ass net geschitt. Microsoft Rewards Support huet e Reddit Benotzer informéiert datt d'Offer de Moment net an hirem Land verfügbar ass. Dëst Thema schéngt d'Benotzer souwuel a Groussbritannien wéi an den USA ze beaflossen.

De Grond fir d'Onverfügbarkeet vun der September Punch Card bleift onkloer. Et gëtt gehofft datt et einfach verspéit ass a geschwënn erschéngt. Microsoft huet et méi einfach fir d'Benotzer ze gesinn an ze kompletéieren Xbox Game Pass Quests mat der Aféierung vun der Rewards Tab am September Xbox Update.

Wéi méi Informatioun verfügbar ass, aktualiséieren mir Iech iwwer de Status vun der Punchkaart. An der Tëschenzäit ginn d'Benotzer encouragéiert fir all Updates opzepassen an ze kontrolléieren ob d'Punchkaart verfügbar ass.