Déi rezent Dead & Company Final Tour vun 2023 war net nëmmen e finanziellen Erfolleg, awer et markéiert och de Kulminatioun vun engem kulturellen a soziologesche Phänomen, dee mat der Grateful Dead viru bal sechs Joerzéngte ugefaang huet. Dëse Meilesteen an der Americana gouf an engem Feature Artikel an der New York Times unerkannt. Während der Tour hunn Dead & Company e Meyer Sound Verstäerkungssystem benotzt, dee vum UltraSound geliwwert gëtt, mat Meyer Sound PANTHER grousst Format linear Linearray-Lautsprecher.

D'Vielsäitegkeet an d'Adaptatioun vun de PANTHER Lautsprecher erlaabt nahtlos Iwwergäng tëscht de verschiddene Plazentypen op der Tour. Den Haaptsystem fir Stadion Shows bestoung aus véier Haapt PANTHER Arrays mat zousätzlech Verspéidungstuerm fir eng besser Ofdeckung an de Réck Reihen. Déif Bass Kraaft gouf mat duebel geflunn Enn-Feier Arrays a Buedem-baséiert Subwoofer erreecht. De Foldback System vun der Band enthält eng Rei vu Meyer Sound Lautsprecher fir eng stellar Audioqualitéit ze garantéieren.

D'Audioqualitéit vun Dead & Company Concerten gouf konsequent vu Fans gelueft, mat villen, déi de Sound als dee Beschten hunn, deen se je héieren hunn. Dëst ass en Testament fir d'Expertise an d'Engagement vun der ganzer UltraSound Crew, inklusiv Systemingenieuren, Monitoringenieuren, PA Techs, a Verzögerungstechniken. D'Partnerschaft tëscht UltraSound, Meyer Sound, an dem Grateful Dead war pivotal fir den Top-Notch Sound un d'Publikum ze liwweren.

Fir no vir ze kucken, ass et e Gefill vu Fäerdegstellung awer net Finalitéit fir Derek Featherstone, den Tour Director/FOH Mixer. Wärend déi lescht Tour d'Enn vun enger Ära markéiere kann, ass d'Zukunft vun der Band a senge Memberen onsécher. Déi dauerhaft Partnerschaft tëscht dem Meyer Sound an dem Grateful Dead suergt awer dofir, datt et nach méi wäert kommen, souwuel a punkto Musek wéi och a punkto innovativer Soundtechnologie.

