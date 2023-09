Meta erweidert Schlësselwuert Sich Funktionalitéit op Threads fir Englesch a Spuenesch Benotzer

By

Meta huet d'Expansioun vun der Schlësselwuert Sichfunktionalitéit op Threads ugekënnegt, säin textbaséierten sozialen Netzwierk, op englesch a spueneschsproocheg Benotzer an ausgewielte Länner. Dës Beweegung zielt d'Benotzererfarung ze verbesseren an e méi breede Publikum unzezéien.

Déi lescht Woch huet de Mark Zuckerberg den initialen Test vun der Schlësselwuert Sich op Threads an Australien an Neuseeland enthüllt. D'Firma rullt elo dës Feature aus a Länner wou Englesch a Spuenesch wäit geschwat ginn, wéi Argentinien, Indien, Mexiko, Groussbritannien an d'USA. D'Benotzer kënnen d'Feature op béide mobilen a Webplattformen zougräifen.

An Zukunft plangt Meta d'Schlësselwuert Sich op aner Sproochen a Regiounen ze verlängeren, wärend aktiv Benotzer Feedback fir kontinuéierlech Verbesserungen begréissen.

Dës Aféierung vu Schlësselwuert Sich ass eng héich erwaart Entwécklung déi e wesentlechen Impakt op d'Benotzerbasis an d'Akzeptanz vun Threads kéint hunn. Dës Fonktioun gëtt erwaart besonnesch populär bei Power Benotzer, dorënner Marken, Firmekonten, Annonceuren, a Journalisten, déi op effizient Sichméiglechkeeten fir Inhalt an Engagementstrategien vertrauen.

Threads koumen an d'sozial Medienlandschaft als Text-baséiert Alternativ zu Twitter a krut Opmierksamkeet mat 100 Milliounen Umeldungen bannent sengem éischte Mount. Wéi och ëmmer, et huet Erausfuerderunge konfrontéiert fir seng Benotzerbasis z'erhalen. Daten vun der Fuerschungsfirma SimilarWeb hunn e Réckgang vun deeglechen Android Benotzer op ongeféier 10 Millioune vum 7. August opgedeckt, am Verglach zu den 49 Millioune Benotzer wärend senger Startphase.

Eng vun de groussen Erausfuerderunge fir Threads ass eng z'ënnerscheedde Identitéit z'etabléieren, getrennt vu se als just eng Twitter Alternativ oder eng Ausdehnung vun Instagram gesi ginn. Am Ufank sinn d'Benotzer op d'Plattform geflockt wéinst senger Integratioun mat Instagram, well en Instagram Kont erfuerderlech ass fir e Threads Kont ze kreéieren. Nahtlos Navigatioun tëscht den zwou Plattformen huet zu hirem Wuesstum bäigedroen.

Wéi Threads weider entwéckelen an hir Features ausbauen, zielt de sozialen Netzwierk eng eenzegaarteg Identitéit an der kompetitiver sozialer Medienlandschaft auszeschaffen. D'Zousatz vun der Schlësselwuert Sichfunktionalitéit ass just ee Schrëtt an dëser lafender Rees.

Definitiounen:

- Schlësselwuert Sich Funktionalitéit: D'Fäegkeet fir spezifesch Schlësselwierder oder Begrëffer an enger digitaler Plattform ze sichen.

- Power Benotzer: Benotzer déi extensiv mat enger digitaler Plattform engagéieren a spezifesch Bedierfnesser oder Ufuerderungen hunn.

- Benotzer Feedback: Meenungen a Virschléi vun de Benotzer fir eng digital Plattform oder Produkt ze verbesseren.

