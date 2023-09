Meta's Chief Privacy Officer: Navigéiere vum Privatsphär Paradox

Privatsphär Reglementer a verstäerkte Sensibiliséierung tëscht Konsumenten a Geschäfter hunn eng komplex Landschaft an der Tech Welt erstallt. Firmen wéi Meta realiséieren d'Wichtegkeet vum Dateschutz a entwéckelen hir Approche fir Privatsphär an Datebrauch. Wéi Meta beméit sech nodenklech ze bauen, spillt de Michel Protti, de Chief Privacy Officer fir Produkt bei Meta, eng entscheedend Roll fir d'Privatsphärdaten ze garantéieren an alles wat d'Firma entwéckelt.

De Protti a säin Team bewäerten Privatsphärdatenfloss an Hardware, Apps, an Tools fir Privatsphär Politiken auszeschaffen, Privatsphär Bewäertungen ze maachen an all Themen unzegoen déi entstinn. Hir Zil ass net nëmmen d'Reglementer ze respektéieren, awer och d'Prioritéit vun de Benotzer Privatsphär. Wärend en anert Team sech op politesch Froen a Strategie konzentréiert, Protti a säin Team sinn déi operationell Buedemkraaft, déi Meta Produkter a Servicer mat hire Missiouns- a Privatsphärziler ausriichten.

De Protti bréngt e Räichtum un Erfahrung fir seng Roll bei Meta. Virdrun huet hien Produktmarketing fir Meta Partnerschaften a Produktgruppen gefouert, dorënner Medien, Spiller, Aarbechtsplazen a Konnektivitéitsteams. Hien huet och Leadership Positiounen bei Guggenheim Digital Media an Yahoo gehal, wou hien als Landemanager vu Yahoo Kanada an de Chef vum Personal vum CEO gedéngt huet. Dem Protti seng Karriär huet bei McKinsey & Company ugefaang an der Technologie, Medien, an Telekompraxis.

Fir déi gär méi iwwer Meta seng Privatsphär Efforten ze léieren, Protti wäert mat TechCrunch Disrupt 2023 zu San Francisco bäitrieden fir e Fireside Chat mam Titel "Navigéiere vum Privatsphär Paradox mam Meta Chief Privacy Officer." Dës Sessioun versprécht wäertvoll Abléck ze bidden wéi Meta d'Komplexitéite vun der Privatsphär an der moderner Tech Landschaft navigéiert.

TechCrunch Disrupt 2023 gëtt vum 19-21 September ofgehale, an déi interesséiert kënnen elo Ticketen kafen. Firmen, déi interesséiert sinn ze sponseren oder um Event auszestellen, kënnen dem TechCrunch säi Sponsoring Verkafsteam kontaktéieren.

