Meta Quest v57 Update bréngt Avatar Personnalisatioun a Méi

Meta huet viru kuerzem de Meta Quest v57 Update fir seng Quest virtuell Realitéit Headsets verëffentlecht, eng Rei spannend Features a Verbesserungen aféieren. Ee vun de bedeitendsten Upgrades an dësem Update ass de verbesserten Avatar Creator, deen de Benotzer besser Personnalisatiounsoptiounen ubitt fir hir virtuell Erscheinung ze feinstemmen.

Mam v57 Update hunn d'Benotzer elo d'Fäegkeet hir Avataren op Weeër ze personaliséieren déi virdru net verfügbar waren. Si kënnen Highlights op hir Hoer addéieren, spezifesch Basis Hoerfaarwen mat engem Schieber auswielen, a souguer d'Faarf vun hiren Wenkbrauwen wielen. Dës Verbesserunge goufen héich vun de Benotzer gefrot, a Meta huet elo hir Ufuerderunge geliwwert.

An hirem Blogpost, deen déi nei Personnalisatiounsfeatures annoncéiert, huet Meta gesot: "Mat v57 rulle mir en neien Update fir eis Avataren aus fir ze hëllefen dës Detailer a méi zum Liewen ze bréngen. Elo kënnt Dir Saache wéi Är Hoer a Wenkbraufaarf feinstëmmen, Ären Hautfaarf méi präzis upassen, Make-up a Gesiichtslack addéieren, an soss Är VR Persona besser reflektéieren wéi Dir Iech am richtege Liewen gesäit.

Wärend d'Avatar Personnalisatiouns Feature de primäre Highlight vum Update ass, ginn et aner spannend Ergänzunge fir och no vir ze kucken. Eng sou Feature ass den Horizon Feed, deen als Hub déngt fir Inhalt ze fannen relevant fir d'Benotzer Interessen a Passiounen. D'Benotzer kënnen nei Spiller, Apps a Reels entdecken fir duerch dëse Feed z'entdecken, an ersetzt d'Explore Tab am Spill.

Zousätzlech stellt d'Aktualiséierung d'Fähigkeit vir, Bildmessagen un ze schécken, wat d'Benotzer erlaabt zoufälleg Messagen zréckzéien oder déi un déi falsch Persoun geschéckt ginn. Dës Feature gëtt de Moment fir Benotzer a verschiddene Länner ausgerullt, dorënner Australien, Kanada, Island, Neiséiland, Südkorea, Schwäiz, Taiwan, an d'USA.

Ausserdeem erméiglecht de v57 Update fräi Form Beweegung am Horizon Home. Virdrun waren d'Benotzer limitéiert op virdefinéiert Hotspots fir Bewegung am Horizon Home. Elo kënnen d'Benotzer hir Heemëmfeld fräi entdecken, obwuel e puer Restriktiounen gëllen. Zum Beispill kënnen d'Benotzer net duerch Maueren, Miwwelen oder virtuell Objete wéi den Avatar Mirror teleportéieren, a si mussen eng sécher Distanz vun aneren Avataren behalen.

Dës Feature gi graduell un d'Benotzer ausgerullt a ginn erwaart all Benotzer an den nächsten Deeg z'erreechen. De Meta Quest v57 Update verbessert wierklech d'Gesamt VR Erfarung, bitt de Benotzer méi Kontroll iwwer hir Avataren a stellt spannend nei Features fir Inhalt Entdeckung a Kommunikatioun vir.

