Meta stellt nei Features a Verbesserunge fir Quest Headsets mat v57 Update vir

By

Meta huet seng lescht Softwareupdate, v57, fir d'Meta Quest virtuell Realitéit Headsets enthüllt. D'Aktualiséierung bréngt eng Rei vun neie Fonctiounen an Verbesserungen, fir d'Benotzererfarung ze verbesseren. Notabel Ergänzunge enthalen erweidert Avatar Personnalisatiounsoptiounen, d'Kapazitéit fir Messagen ze schécken, Grupplinks, fräi Form Beweegung am Horizon Home, an e rebranded Explore Feed.

Ee vun de Schlësselupdates ass déi erweidert Avatar Personnalisatiounsoptiounen. D'Benotzer hunn elo Zougang zu Faarfschieber, wat hinnen erlaabt hir Hauttéin, Hoerfaarf an Wenkbrauwenfaarf mat méi Präzisioun ze personaliséieren. Dëst erlaabt d'Benotzer Avataren ze kreéieren déi no hirem realen Erscheinungsbild ähnlech sinn. Meta huet och nei Make-up a Gesiichtslackoptioune fir weider Personnalisatioun agefouert.

Zousätzlech zu Avatar Personnalisatioun, féiert de v57 Update d'Fähigkeit fir Bildmeldungen an VR an der Meta Quest mobil App un ze schécken. D'Benotzer kënnen elo iwwer e Message hover a wielt "Unsend Message" fir se ze läschen. Souwuel de Sender wéi den Empfänger kréien eng Notifikatioun datt de Message net geschéckt gouf. Dës Fonktioun ass de Moment an ausgewielte Länner verfügbar.

Meta huet et och méi einfach gemaach fir d'Benotzer mat Frënn ze verbannen an se ze invitéieren fir Gruppen matzemaachen. Group Links kënnen elo generéiert a gedeelt ginn bannent VR oder iwwer Messagerie Plattforme wéi Instagram oder Facebook. D'Benotzer kënnen och Gruppen op Apps aus der People Tab invitéieren, mat der Invitatioun am Grupp Chat fir einfach Zougang. D'Kontaktlëscht wäert elo automatesch opmaachen wann den Headset ageschalt ass.

Aner Updates enthalen fräi Form Lokomotioun am Horizon Home, wat d'Benotzer erlaabt hir virtuell Heemëmfeld fräi ze teleportéieren an z'entdecken. Den Explore Feed gouf als Horizon Feed ëmbenannt fir mat der Horizon Worlds Branding auszegläichen. Meta huet och Verbesserunge fir Videoopnam, Multitasking gemaach an eng Grenzwarnung an e puer Apps mat gemëschte Realitéitserfarungen behënnert.

De v57 Update rullt de Moment op Meta Quest Pro a Meta Quest 2 Headsets, mat méi Features, déi erwaart ginn op Meta's Connect Event spéider dëse Mount opgedeckt ze ginn.

Quellen:

- Meta Quest v57 Verëffentlechungsnotizen