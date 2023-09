Microsoft verëffentlecht den Xbox 360 Collector Set fir nostalgesche Spiller

By

Microsoft huet d'Fans iwwerrascht mat der Ukënnegung vum Mega 3:4 Skala Xbox 360 Sammler Set. Präis bei $ 150, spillt de Set eigentlech keng Spiller, mee bitt en nostalgeschen Hommage un déi populär Spillkonsole vun 2007. De Sammler-Set, deen en Target-exklusiv ass, huet 1,342 Stécker, déi zu engem komplett opbaubare Xbox 360 zesummegesat kënne ginn mat engem Controller an enger Replica vum Halo 3. Et enthält souguer e Replica Motherboard am Xbox Fall.

Och wann déi éischt Partie vu Virbestellunge fir de Sammler-Set scho ausverkaaft ass, hunn e puer séier Spaass gemaach fir dat onerwaart a deier Sammler. Wéi och ëmmer, anerer hunn de Set verdeedegt, bemierkt datt de Präis normal ass fir e Set mat iwwer 1,000 Blocks.

Wärend de Sammlerset keng Online Konnektivitéit fir existent Xbox Profiler ubitt, appelléiert et un Fans déi eng Affinitéit fir Retro Gaming hunn. Trotz de humoristesche Reaktiounen, fannen vill den Design vum Sammlerset attraktiv a géifen iwwerleeë fir en an hirem Vitrine ze addéieren, wann d'Méiglechkeet gëtt.

Interessanterweis hunn e puer Fans och e Wonsch ausgedréckt datt Microsoft en Xbox Mini verëffentlecht, well déi ursprénglech Konsol ass elo iwwer 20 Joer al a kéint e wäertvollt Stéck Retro-Memorabilia sinn. Och wann den Xbox 360 Sammler-Set en Nischartikel ass, bréngt et Gespréicher tëscht Spillbegeeschterten a bitt en eenzegaartege Wee fir Hommage un d'Spillkonsole ze bezuelen déi en dauerhaften Impakt op d'Industrie hannerlooss huet.

